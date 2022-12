Massimiliano Buzzanca: “Papà Lando è sofferente”/ “Non riconosce più nessuno e da giorni non parla”

Massimiliano Buzzanca spiega come sta oggi papà Lando Buzzanca: “È piuttosto sofferente”

Come sta Lando Buzzanca? È questa una domanda che torna ormai ciclicamente, soprattutto nelle ultime settimane dopo la notizia della sua caduta e del suo ricovero in ospedale. A dare costanti aggiornamenti è suo figlio Massimiliano Buzzanca, negli ultimi giorni anche al centro di un’ennesima diatriba col dottor Tomaselli – che dice di essere stato per anni il medico di fiducia di Lando e dà sulle sue condizioni di salute notizie in netto contrasto con quelle del figlio.

Mentre minaccia denunce a chiunque continuerà a dire il falso sulle condizioni di suo padre, Massimiliano Buzzanca, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, rivela quali sono ad oggi le condizioni di suo padre Lando: “Papà è piuttosto sofferente… – spiega – Riconoscermi? No, ormai papà non riconosce più nessuno e questo da tempo (Lando Buzzanca soffre di demenza senile, ndr)”.

A Francesca Della Valle che ha dichiarato di aver sentito, riferito alla RSA, Lando Buzzanca dire: “Portatemi via!”, Massimiliano replica: “Evidentemente quella donna può fare miracoli perché è almeno un anno che papà non riesce ad articolare parole di senso compiuto. Ripete solo poche sillabe… In questi giorni comunque non parla proprio.”

Massimiliano spiega però che le condizioni di papà sono in lieve miglioramento: “La buona notizia è che papà ha ripreso a mangiare con appetito, è un pochino più vitale e più sereno. Appena i medici ce lo consentiranno, lo porteremo in una struttura per la riabilitazione: deve riprendere le forze. Io vorrei che tornasse a casa ma sarà il giudice a decidere, ci devono essere certe condizioni.”. L’attore chiarisce dunque che queste condizioni sono una stanza attrezzata alle condizioni di suo padre e la presenza di operatori sanitari e badanti al suo fianco h24.

