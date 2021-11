Massimiliano Capitanio/ “Da Colao ok a digitalizzazione con PagoPA”

Arrivano importanti aggiornamenti sul dossier digitalizzazione PA, filtra soddisfazione da casa Lega per la gestione Colao. «La mancata digitalizzazione della pubblica amministrazione ci costa ogni anno 30 miliardi, quindi ben venga l’impegno del Mitd ad accelerare verso una piena transizione digitale», così in una nota Massimiliano Capitanio, deputato in Commissione Tlc, prima di analizzare quanto previsto dal ministero della Transizione digitale…

Massimiliano Capitanio è poi entrato nel merito della questione: «Rispondendo in IX Commissione a una interrogazione della Lega, il ministero ha condiviso la nostra sollecitazione affinché ‘sfruttando appieno le potenzialità e le infrastrutture di PagoPA si possa addivenire presto a mettere in campo un sistema interamente digitale di erogazione e gestione dei bonus, fiscali e non, per mezzo del Centro Stella, semplificando e razionalizzando tutte le future misure che prevedano l’erogazione di agevolazioni collegate all’acquisto di beni o servizi tramite pagamenti digitali’». Una novità importante nel percorso di rinnovamento, ha rimarcato Massimiliano Capitanio: «Questa è la semplificazione che chiediamo per evitare sprechi ma anche per smascherare i furbetti tramite tracciamenti certificati».

