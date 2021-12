MASSIMO MARINO, MARITO ROBERTA BRUZZONE: “GELOSISSIMO”/ L’ex Massimiliano Cristiano…

«Lei è più gelosa di me, ma è una cosa sana»: così Massimo Marino ai microfoni di Oggi è un altro giorno sull’amore con Roberta Bruzzone. Entrambi, però, sono molto gelosi e la stessa criminologa ha spiegato: «Non arriveremo mai a fare cose assurde, ma abbiamo entrambi un concetto di coppia monolitico».

Roberta Bruzzone ha poi rivelato il momento del colpo di fulmine: «Ci siamo innamorati davanti a una grigliata. Siamo persone concrete, di sostanza, mi colpì molto la sua abilità». «Abbiamo preso l’impegno di non portare il lavoro a casa», ha aggiunto la criminologa. Infine, Massimo Marino ha spiegato: «La parte dolce? Di fronte a un gatto… La cosa più romantica? Ne ho fatte tante di cose. La grigliata ad esempio (ride, ndr)»

Roberta Bruzzone: il primo matrimonio con Massimiliano Cristiano

Massimiliano Cristiano è stato il primo marito di Roberta Bruzzone. I due si sono sposati nel 2011 ma nel 2015 hanno deciso di separarsi. Nonostante la fine del loro matrimonio, i due sono rimasti in buoni rapporti. Il giorno in cui hanno ottenuto il divorzio, la criminologa ha postato sui social uno scatto insieme all’ex marito: “Chiudere una storia importante in maniera civile si può”. Il 30 giugno 2017 ha sposato Massimo Marino, funzionario di polizia. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile sulla spiaggia di Fregene, visto che entrambi hanno un precedente matrimonio alle spalle. La Bruzzone e Marino hanno stretto il loro legame attraverso il lavoro e, durante una cena, è scattata la scintilla. “Sposo l’uomo più incredibile che abbia mai incontrato, l’unico che abbia mai amato davvero e senza limiti”, ha scritto sui social la criminologa alla vigilia delle nozze.

Massimo Marino: secondo marito di Roberta Bruzzone

La storia d’amore tra Roberta Bruzzone e Massimo Marino è stata tutt’altro che facile. Per lavoro, infatti, Marino ha trascorso due anni all’ambasciata italiana di Kabul: “È stato un fidanzamento tosto, in grado di mettere alla prova i sentimenti in profondità, non solo per la distanza. Per la prima volta sento di avere accanto un uomo del quale sono davvero profondamente orgogliosa”. La criminologa e il marito sono più uniti che mai, come ha racconto la Bruzzone a Caterina Balivo durante una puntata di “Vieni da me”: “Noi facciamo tutto insieme. Lui è una persona estremamente protettiva. La mia è una posizione un po’ particolare, quindi mi accompagna spesso anche negli eventi pubblici ed è molto attento che non mi succeda niente”. Lo scorso 30 giugno la coppia ha festeggiato 4 anni di matrimonio.



