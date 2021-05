Massimiliano Fedriga/ “Ok slittamento alle 23, ma non fossilizzarsi sul coprifuoco”

Oggi in programma la Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Mattino 24 su Radio 24. Il presidente del Friuli Venezia Giulia ha spiegato: ​«Daremo anche una riflessione sul decreto che è in conversione, cercando di portare il nostro contributo come Regioni, come abbiamo sempre fatto in passato con soluzioni attuabili che possano garantire la sicurezza e che puntino alla necessità di ripartenza».

Massimiliano Fedriga è poi tornato sul dossier coprifuoco: «Siamo di fronte all’incertezza della pandemia, noi come Regioni avevamo lanciato l’ipotesi di ampliare di un’ora la possibilità di restare fuori. Se si permette la sera di aprire i ristoranti, è giusto permettergli di lavorare veramente, perché altrimenti diventa molto difficile coniugare riaperture con coprifuoco alle 22».

MASSIMILIANO FEDRIGA: “NON FOSSILIZZARSI SUL COPRIFUOCO”

«Dal punto di vista personale penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio, non possiamo pensare che l’unico problema sia il coprifuoco alle 22 o alle 23. Ci sono molte attività ancora totalmente chiuse: ci sono le palestre, il wedding…», ha spiegato Massimiliano Fedriga ai microfoni di Radio 24, evidenziando poco dopo: «Se ci fossilizziamo sul coprifuoco, ho paura che sbagliamo obiettivo: dobbiamo guardare il problema a tutto tondo. La questione del coprifuoco mi auguro che possa avere una gradualità fino a toglierlo totalmente, ma è fondamentale cercare di riaprire qualche attività con la massima sicurezza»

