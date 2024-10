Massimiliano Ossini, prima della scorsa puntata di Ballando con le Stelle, ha parlato della sua infanzia e di alcuni problemi che si è trovato ad affrontare. Il concorrente del talent di ballo ha spiegato di aver sofferto di balbuzie fino ai dodici anni: per questo ha dovuto affrontare diverse difficoltà, essendo spesso vittima dei bulli. “Non sono stato uno di quei bambini sempre sorridenti e contenti perché ho avuto un problema serio. Fino all’età di dodici anni avevo la balbuzie. Mi ricordo come fosse ieri: parlavo, andavo in classe e prima di dire una cosa ci mettevo tantissimo” ha spiegato il conduttore tv.

Oggi non si direbbe, essendo il suo un volto noto della tv, così come la sua voce. Eppure in passato, da piccolo, la sua voce è stata una nota dolente per Massimiliano Ossini. “Ogni volta che rispondevo al telefono dicevano ‘Francesca?’ o ‘Tina?’ (la sorella e la mamma, ndr). Mi vergognavo e attaccavo. Ero finito dentro a un vortice in cui mi vergognavo veramente di tutto. Avevo trovato una soluzione dentro di me, la sera mi mettevo in camera da letto, cuscino in faccia e urlavo, almeno avevo la voce rauca” ha raccontato Ossini, amatissimo conduttore tv di programmi di gran successo.

Massimiliano Ossini: “Se sono guarito è solo grazie all’oratorio”

A cambiare la vita a Massimiliano Ossini è stata la chiesa: “Devo ringraziare la parrocchia, l’oratorio. Mancava un bambino, io avevo le battute, le imparai e parlai senza balbettare. Quindi, quando parlavo facevo finta di essere qualcun altro“ ha raccontato qualche tempo fa il conduttore tv. Così ha superato la balbuzie e cominciato, pian piano, a parlare normalmente. Più volte, ricordando quell’episodio, ha raccontato che così ha “iniziato a vivere”. Per lui, cominciare a ballare, è stato un po’ come tornare bambino, ma questa volta ha cercato di avere tutto sotto controllo per non lasciarsi sopraffare dalle emozioni.