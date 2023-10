Massimiliano Pani: “Mamma Mina? Mai avuto conflitti, ci somigliamo”/ “Con papà Edoardo non c’era dialogo…”

Massimiliano Pani racconta il rapporto con i genitori Mina e di Edoardo Pani a La volta Buona

Massimiliano Pani, figlio della cantante Mina e di Edoardo Pani, ha rivelato retroscena inediti del suo rapporto con i suoi celebri genitori nel corso della sua intervista a La volta buona, su Rai Uno. L’accento si pone subito sull’ultimo successo di Mina in duetto con Blanco, ‘Un briciolo di allegria’: “È stato lui a cercare mia madre. – ha ammesso Pani – Come hanno registrato il brano? Non si sono incontrati, hanno cantato a distanza. Dipende dal progetto, in questo caso si trattava di una sola canzone. È lavoro, anche se è passione.”

Di suo padre Edoardo ha invece raccontato: “Era un bello vero ma anche un grande attore. Come padre? Non ha più di tanto provato a fare il padre, ha tentato di avere un rapporto quando credeva che potessi capirlo, quindi dai 14 anni in poi. Prima non c’era grande dialogo perché credeva che io non potessi capire. Lui era comunque un orfano, figlio di una generazione abbastanza anaffettiva, quindi non capiva molto quel tipo di rapporto.”

Massimiliano Pani: “I miei genitori hanno fatto percorsi tutti loro”

Massimiliano Pani, in diretta su Rai Uno, ha manifestato grande stima per le scelte dei suoi genitori: “Sia mia madre che mio padre hanno fatto dei percorsi loro, lavorando e vivendo come volevano e questo è sintomo di grande intelligenza.” Ha tuttavia fatto una distinzione nel rapporto con Mina e con suo padre: “Io ho imparato a fare il mio lavoro da mia madre, che è prima una musicista e poi una cantante. Di conseguenze non ho mai avuto conflitti con lei. Umanamente però ci assomigliamo, i conflitti capitano ed è normale ma il suo mondo è il mio mondo intellettualmente. Invece con mio padre era più facile entrare nel suo mondo, adattarsi a lui”.

