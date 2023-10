Massimiliano Rosolino: “Avevo puntato Natalia Titova prima di Ballando con le stelle”/ “Mi piaceva perché…”

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino a BellaMà: i retroscena della loro storia d’amore

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino hanno ripercorso la loro storia d’amore durante un’intervista rilasciata a BellaMà, lo show di Rai Due condotto da Pierluigi Diaco. Era il lontano 2006 quando, nel corso della terza edizione di Ballando con le stelle, i due si incontravano per la prima volta. Lei maestra, lui allievo e concorrente, Natalia e Massimiliano iniziavano a conoscersi, poi però poco dopo è scoccata la scintilla dell’amore.

Eppure Rosolino, a BellaMà, rivela che in realtà Natalia gli piaceva già da prima: “Io l’avevo già puntata un anno prima. Io conoscevo la trasmissione, la seguivo e l’avevo adocchiata.” A colpirlo è stata una sua qualità in particolare: “A me piace molto il rigore. Quando tu mi chiedi se lei era severa, sì lo era, però me l’aspettavo ancor più severa perché lei invece era comprensiva nei miei confronti, anche perché io nuotavo e arrivavo lì già distrutto.”

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, da Ballando con le stelle alle due figlie insieme

Massimiliano Rosolino è oggi compagno innamorato di Natalia Titova, dalla quale ha avuto due bambine. In diretta su Rai Due, l’ex campione di nuoto si complimenta con Natalia anche dal punto di vista sportivo: “Secondo me lei avrebbe fatto benissimo anche in uno sport solista. Il ballo comunque dipende in questo caso anche dalla persona che balla conte, perché bisogna essere bravi insieme per diventare bravissimi. Invece in uno sport solista lei, che è bravissima, avrebbe fatto da sola e sarebbe dipeso tutto da lei.”

Natalia racconta invece come si fosse sempre tenuta in allerta di fronte ai bei ragazzi nel lavoro di ballerina e come però alla fine tutte queste difese siano crollate con Massimiliano: “Lui è uno di quegli uomini a cui io ho sempre pensato di dover stare attenta, perché preferivo prima capire bene questa persona – che ancora oggi non ho capito – poi però piano piano…”











