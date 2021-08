Massimiliano Salini/ “Green pass dovrebbe derogare chiusure, oggi non ha senso”

Tra i temi politici più dibattuti nelle ultime settimane, il green pass continua a fare discutere. Intervenuto a Morning news, Massimiliano Salini ha spiegato: «Il green pass non ha lo scopo di tenere sotto controllo il Covid, il vaccino ha questo scopo. L’origine del certificato è molto diversa dalla modalità con la quale si è decisa di utilizzarlo. Il certificato dovrebbe derogare alla chiusura, non si può utilizzarlo ora dove non ci sono chiusure. L’elemento che serve è il vaccino, non il green pass».

L’esponente di Forza Italia ha sottolineato che l’utilizzo del green pass oggi non ha senso, ma non solo: «Non deve servire a introdurre in modo surrettizio chiusure che non sono giustificate. Non ci si può abituare a chiusure disinvolte – ha evidenziato Massimiliano Salini – Lo Stato deve chiudere con faticosi elementi di verificare e dimostrando ai cittadini che non c’è altra via».

MASSIMILIANO SALINI STRONCA NO VAX

Massimiliano Salini si è poi soffermato sulla campagna vaccinale, stroncando l’influenza dei no vax, fenomeno pressochè inesistente per l’azzurro: «Condivido gli inviti ad accelerare la vaccinazione, c’è stata una fase in cui la narrazione pubblica assegnava un credito che non hanno ai no vax, accusando di aver interferito negativamente. I no vax non hanno rallentato il ritmo di vaccinazione, ma è stato basso quando i vaccini non erano disponibili. L’unico appello che mi sento di fare è di invitare i cittadini a intensificare la vaccinazione».

