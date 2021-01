Massimo Boldi innamorato di Irene Fornaciari/ Shopping griffato e rose rosse…

Massimo Boldi è sempre più innamorato della sua Irene Fornaciari. L’attore 75enne è stato paparazzato dal settimanale Oggi in giro per le strade di Roma insieme alla sua fidanzata 40enne e alla barboncina Toy al seguito. L’attore indossa una visiera anti-Covid (ma senza la mascherina) e appare molto felice e sereno al fianco della sua donna. Dopo una tappa a fare shopping, a quanto pare super griffato, Boldi ha regalato alla compagna un fantastico mazzo di rose. Un gesto davvero romantico che sugella un amore che sembra finalmente aver superato ogni cenno di crisi. Come infatti scrive Oggi, c’è ancora speranza per la coppia di trovate l’agognato lieto fine. Infatti “Dopo la brusca battuta d’arresto dei mesi scorsi, la storia tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari sembra essere ricominciata.”

Massimo Boldi pazzo di Irene Fornaciari: gesti d’amore in giro per Roma

Massimo Boldi è davvero preso da Irene Fornaciari e non perde occasione per dimostrarglielo con gesti galanti. Boldi, infatti, la riempie di attenzioni, come palesano le foto pubblicate dal noto settimanale. In queste l’attore prima ferma un ambulante per regalarle un enorme mazzo di rose, rosse e gialle, poi la accompagna a fare shopping griffato. È dunque un momento d’oro per l’attore che, oltre all’amore che fila liscio, ottiene soddisfazioni anche dal punto di vista lavorativo. Infatti il cinepanettone In vacanza su Marte, con la regia di Neri Parenti, accanto all’amico (ritrovato anche lui) Christian De Sica – uscito sulle principali piattaforme, tra cui Sky Primafila, Amazon Prime Video – sta raccogliendo buoni consensi.



