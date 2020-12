Massimo Boldi/ “Irene Fornaciari? Vorrei venisse a vivere con me. Le mie figlie…”

Massimo Boldi sta vivendo un periodo poco sereno della sua vita, tra preoccupazioni in ambito lavorativo e nella sfera privata. Il prossimo 13 dicembre uscirà sulle piattaforme streaming il film “In vacanza su Marte”, che segna il grande ritorno della coppia Boldi-De Sica. Cipollino, però, non nasconde un certo dispiacere: “È la prima volta in 26 anni di cinema che il mio film non uscirà in sala: io resto un po’ all’antica e certi cambiamenti mi colgono comunque impreparato. So che sarà un successo, che regaleremo spensieratezza e mai come ora ce ne è bisogno”, ha raccontato al settimanale Oggi. Boldi, che lo scorso luglio ha compiuto 75 anni, inizia a sentire il peso dell’età e del tempo che passa: “C’ho l’ansia. ho paura di finire anche io. io sento il peso di dover lavorare perché da me dipendono tante persone. sono il capo famiglia e il mio mestiere consente a tutti i miei cari di sentirsi al sicuro”.

Massimo Boldi: ritorno di fiamma con Irene Fornaciari?

Massimo Boldi non nasconde qualche dispiacere anche a livello affettivo: “Intorno a me c’è un mondo che mi protegge, lo so, ma al contempo sento che mi imbriglia”, ha confessato a Oggi, facendo riferimento alle tre figlie Micaela (46 anni), Manuela (39 anni) e Marta (30 anni). Le figlie, è noto, non hanno mai avuto un rapporto stretto con Loredana De Nardis, compagna del padre per 14 anni. “Le ragazze mi lasciano apparentemente libero di fare ciò che desidero: ma poi al dunque non è davvero così. Non vogliono sapere le cose, non vogliono farne parte”, ha aggiunto Cipollino. L’estate scorsa Massimo Boldi e Irene Fornaciari (41 anni) si sono lasciati, ma l’attore non ha mai nascosto l’importanza della donna nella sua vita e ha rivelato che dopo la fine della loro storia sono rimasti in contatto: “Abbiamo sempre continuato a sentirci, a ridere insieme, a vederci quando si poteva. Con garbo, con rispetto, cn buon senso e reciproca comprensione. Lei ha attraversato le sue fragilità e ne è uscita trasformata”. Sulle pagine di Oggi, Massimo Boldi annuncia di voler dare una seconda possibilità al rapporto con Irene Fornaciari: “Vorrei che venisse a vivere con me. Che stesse al mio fianco dalla mattina alla sera. che condividesse i mie giorni e i miei perché”.



