Massimo Boldi/ La quarantena vissuta a distanza da Irene Fornaciari (Domenica In)

Simpatia e leggerezza a Domenica In con Massimo Boldi ospite di Mara Venier. L’attore comico torna nella tv pubblica per raccontarsi e raccontare la sua quarantena. Una quarantena che Massimo Boldi ha trascorso e sta trascorrendo a distanza dalla fidanzata Irene Fornaciari. L’artista lombardo e la sua compagna, infatti, vivono separati. Lui sta affrontando il lockdown nella sua abitazione meneghina con le figlie, lei invece si trova in Versilia col suo cagnolino. Con l’allentamento delle norme anti-contagio Massimo Boldi e la sua fidanzata, forse, potranno riavvicinarsi. In una intervista rilasciata a Novella 2000, la coppia si è raccontata personalmente, spiegando la propria routine, svelando preoccupazioni e sensazioni in merito.

Massimo Boldi, la preoccupazione per il Coronavirus e la conseguente crisi sanitaria

Chissà se Massimo Boldi apparirà più disteso rispetto alle sue ultime uscite mediatiche, quando lecitamente esprimeva preoccupazione per la pandemia. L’attore aveva ammesso di sentirsi intimorito dal virus, mentre Irene Fornaciari, la sua fidanzata, era apparsa più sfrontata, mantenendo intatta la sua mentalità da imprenditrice. Infatti per chi come lei disegna e vende gioielli in tutto il paese, il Coronavirus poteva e può rappresentare una sfida per crescere ulteriormente a livello professionale. Massimo Boldi, invece, più prudente del solito ha sempre dato la sensazione di essere molto sensibile al problema. Chissà che per combatterlo non abbia fatto il pieno di film in queste settimane. Molti suoi fan per vivere con più leggerezza la quarantena forzata, hanno rivisto decine di film comici con il loro beniamino protagonista.



