Massimo Boldi presenta Elisa Barranu a Pomeriggio 5/ “Fidanzata? La vorrei nel mio prossimo cinepanettone”

Massimo Boldi presenta Elisa Barranu a Pomeriggio 5 e svela se è la sua nuova fidanzata

Dopo i gossip degli ultimi mesi, Massimo Boldi presenta ufficialmente Elisa Barranu, la ragazza che secondo le indiscrezioni sarebbe la sua nuova fidanzata. Lo fa in diretta a Pomeriggio 5, dove entrambi sono ospiti nella puntata del 1 giugno. 21 anni lei, 77 lui, tra loro ben 56 anni di differenza; ma la domanda è: i due sono davvero fidanzati?

Massimo Boldi nega, dichiarando che tra loro c’è solo un’amicizia e, ancor di più un rapporto di tipo professionale: “Fidanzati? No, tra noi c’è un rapporto professionale, perché per me lei potrebbe fare una parte nel prossimo cinepanettone che io farò!”

Massimo Boldi, il provino a Elisa Barranu in diretta a Pomeriggio 5

Massimo Boldi svela dunque che vorrebbe la bella Elisa nel cast del prossimo cinepanettone che lo vedrà protagonista, ma smentisce che tra loro ci sia una storia d’amore, cosa che d’altronde fa anche l’aspirante attrice: “Io l’ho portata al tuo compleanno per fartela conoscere. Siamo amici, come può esserci qualcosa?”, sono le parole di Boldi all’amica Barbara d’Urso. Proprio per dimostrare alla conduttrice le qualità di Elisa, Massimo la mette alla prova, facendole un vero e proprio provino in diretta. I due si esibiscono nella scena di un film di Boldi e Elisa conquista gli applausi dei presenti.

