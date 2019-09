Massimo Bossetti/ Legale contro Quarto Grado: “Tv anticipa sentenza Cedu, schifato”

Tensione in studio nella puntata di ieri di Quarto Grado tra l’avvocato di Massimo Bossetti, Claudio Salvagni, e Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione di Rete Quattro. Il legale dell’uomo condannato in Cassazione all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio ha protestato contro la scelta del programma di rendere pubblica la notizia del respingimento del ricorso (dichiarato inammissibile) alla Cedu (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) prima ancora che lui l’avesse comunicata al Bossetti. Salvagni ha esordito: “Devo dire che per l’ennesima volta la televisione si inchina all’audience perché è bello fare audience ma non rispetta l’umanità delle persone e i suoi avvocati: perché questa cosa io l’avrei comunicata a Bossetti domani mattina, l’ho saputa da un paio di giorni, ma la televisione è arrivata prima di me! Non me l’ha neanche detto su cosa verteva questo mio intervento di stasera: sono veramente amareggiato, deluso e direi anche schifato da certe situazioni”.

MASSIMO BOSSETTI, SCONTRO TRA AVVOCATO E NUZZI DI QUARTO GRADO

Gianluigi Nuzzi chiede conferma all’inviato Giorgio Sturlese Tosi la data della notizia, sottolineando che il respingimento da parte della Cedu sia arrivato in effetti lunedì scorso e prova a spiegare le ragioni del programma: “Mi perdoni avvocato…”. Ma Salvagni lo interrompe: “No, io non la perdono! Perché questa è una cosa gravissima, dovevate prima chiederlo a me!”. Nuzzi si scalda a sua volta: “E’ da una settimana che c’era questa sentenza, non c’è da due giorni”. Interviene a questo punto a sostegno del collega anche Alessandra Viero: “Ma scusi se allora lei fosse andato tra un mese o tra un anno a comunicarlo a Bossetti la notizia non doveva uscire?”. L’avvocato allora spiega:”Il buon gusto di chiedere all’avvocato ci deve essere sempre”. Ma Nuzzi qui sbotta:”Ma chiedere cosa? L’autorizzazione? Avvocato abbia pazienza eh!”. Salvagni però è un fiume in piena: “Allora non mi invitate più!”. E Nuzzi chiude:”Va bene se Lei vuole andare da un’altra parte dove l’avvisano e le condiscono il piatto vada pure”. Clicca qui per il video dell’acceso scambio in diretta a Quarto Grado.

© RIPRODUZIONE RISERVATA