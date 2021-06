Massimo Cacciari/ “Se fallisce l’operazione Conte, il M5s sparisce per sempre”

Il futuro del Movimento 5 Stelle è tutto da scrivere: sono le ore decisive per il destino di Giuseppe Conte, reduce dal vibrante scontro con Beppe Grillo. Massimo Cacciari, intervenuto a Otto e mezzo, non ha dubbi: Conte è più importante di Grillo per il Movimento.

L’ex sindaco di Venezia ha spiegato: «Se Grillo se ne andasse, per i 5 Stelle sarebbe la fine ora. Ma se Conte se ne va e l’operazione Conte fallisce, i 5 Stelle sono spariti per sempre. Sul medio periodo possono fare a meno di Grillo, ma non possono fare a meno di riciclarsi sulla linea che Conte ha indicato».

Massimo Cacciari sul futuro del M5s (e del Pd)

Massimo Cacciari ha poi aggiunto: «Con Grillo tornano al “vaffanculo”, dove vanno? Penso che Grillo voglia rassicurare una parte dei militanti, dicendo che c’è ancora, ma i 5 Stelle hanno un destino: o crepano o vanno nella direzione di Conte in un tentativo di intesa con il Pd. E non è finita lì». Massimo Cacciari si è poi soffermato sulla possibile alleanza giallorossa: «Conte significa costruire una possibile intesa col Pd. Se questo non avviene, sono morti i 5 Stelle e il Pd. Il Centrodestra ha già adesso il 50% e stravincono: se M5s e Pd non vogliono crepare, ragionino, perché mi sembra assurdo parlare dell’ovvio».

