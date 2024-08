Chiara Buratti, moglie di Massimo Cotto, il giornalista e speaker morto il 2 agosto 2024, ha svelato la buffa richiesta del marito sul suo funerale. L’addio al famoso scrittore e voce di Virgin Radio avverrà il 5 agosto, con un dress code tutto particolare: Massimo, scomparso a soli 62 anni dopo una malattia, aveva espresso il desiderio di avere delle esequie diverse dal solito. “Tu spesso mi parlavi di come immaginavi il giorno del tuo funerale”, confessa la moglie: “Mi avevi richiesto tre cose ben specifiche“.

Lo speaker, morto dopo un ricovero dal 9 luglio, aveva svelato le sue volontà: donne coi tacchi, niente abiti neri e niente lacrime, “perché per piangere c’è tempo”, diceva. Una frase incisiva, forse fatta per sdrammatizzare quei momenti di estrema paura, ma che la moglie Chiara Buratti ha voluto prendere in maniera molto seria. Quest’ultima confida infatti che tutte le persone vicine a Massimo Cotto si presenteranno al funerale proprio come lui voleva, anche se non si tratta di usanze canoniche.

Quando sono i funerali di Massimo Cotto? La data per le esequie è prevista ad Asti il 5 agosto 2024 a partire dalle 15.30. La cerimonia si terrà in via Dante Alighieri 188 e sono previste moltissime persone: colleghi, VIP, parenti e amici della coppia amatissima dal pubblico. La chiesa del Don Bosco della città ospiterà dunque le esequie di Massimo Cotto, speaker e giornalista ironico – e iconico – che per tanti anni ha lavorato a Virgin Radio, portando un mare di novità e conducendo interviste a detta dei colleghi “magistrali”. Nel corso del tempo è stato anche assessore alla cultura di Asti, città che amava moltissimo.

Il rock era la sua passione, insieme all’amore sconfinato per la moglie Chiara Buratti, anch’essa conduttrice di Rai Scuola. A salutare il critico musicale è intervenuto anche Francesco Guccini, che gli ha dedicato una frase commovente: “Caro Massimo, se sei nel vento, che soffi musica per accompagnare il tuo viaggio”. Tra i cantanti anche Vasco Rossi, il quale ha raccontato dell’incredibile perspicacia di Massimo Cotto di comprendere subito i pensieri altrui: “Ogni intervista era un viaggio. Mi mancherà”. Oltre a loro, anche Irene Grandi, Samuele Bersani, Diodato e Francesco Renga. Ma anche la vecchia guardia, come Omar Pedrini ed Enrico Ruggeri insieme a Raf e Nek.