Massimo Galli: “Più vaccini o prossime settimane critiche”/ “Terza dose discutibile”

“Le prossime settimane saranno critiche”. Lo ha detto Massimo Galli ad Agorà su Rai tre a proposito della situazione virus in Italia, perciò, di conseguenza si devono “convincere più persone possibile a vaccinarsi contro il Covid“. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, il docente di Malattie infettive all’università Statale e primario al Sacco di Milano pensa che sia uno strumento che vada applicato: “Ma occorre del tempo che spero possa essere breve. Nel frattempo bisogna fare tutto quello che si può per ottenere una copertura vaccinale più ampia possibile subito”, ha detto Galli.

Galli “Guariti dal covid non dovrebbero fare il vaccino”/ “Su terza dose ho dubbi..."

Sulla riapertura delle scuole Massimo Galli si è detto “allarmato ma non allarmista. Nella fascia d’età degli studenti c’è il grosso dei non vaccinati e la variante Delta ha un 50% in più di capacità di diffusione rispetto alla variante inglese”. Sulla terza dose Massimo Galli ha ribadito che “abbiamo dei dati piuttosto limitati e la necessità generalizzata è discutibile con questi vaccini“.

Galli: “Senza vaccini il doppio dei morti”/ “Infezioni fra i giovani mi preoccupano”

MASSIMO GALLI: “MANIFESTAZIONI GREEN PASS? PROVO UN PO’ DI COMPATIMENTO”

Il professor Massimo Galli, sulle manifestazioni anti Green Pass, invece, recentemente aveva commentato su Canale 5: “Come le commento? Con un po’ di compatimento ovviamente. Mi sembrano manifestazioni non del tutto estranee al nostro paese, riguardano una minoranza di persone che ti lasciano un po’ sconcertato, non dico deluso perché bisognava essere illusi, ma non mi meraviglio che esistano queste manifestazioni, secondo me meno ne parliamo e meno diamo la soddisfazione a chi le fa di essere considerato considerabile”

Galli "Vacciniamoci o sarà settembre caldo"/ "Terza dose? Molti soloni della sanità…"

Massimo Galli aveva aggiunto: “La libertà delle persone inizia e finisce quando lede i diritti fondamentali degli altri. Dal primo settembre 2020 ad oggi abbiamo avuto circa 93/94mila morti, una lezione che sarebbe stato necessario apprendere, accettando quelle misure che consentono di portare avanti le attività economiche senza limitazioni pesanti che tornano ad essere prospettate all’estero. Attaccare il Green Pass da questo punto di vista mi sembra strumentale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA