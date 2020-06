MASSIMO GHINI/ “Carlo Vanzina mi manca, a lui devo tantissimo” (Io e te)

Pubblicità

Massimo Ghini si è soffermato su alcuni dei suoi grandi successi nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di “Io e te” e non poteva mancare un riferimento alla commedia italiana, che lo ha visto protagonista negli ultimi venti anni con film su grande e piccolo schermo. Particolarmente toccante il ricordo di Carlo Vanzina, recentemente scomparso: «Mi manca, lo emoziono quando lo sento. Era una persona straordinaria, coltissimo, educato, gentile. Io a lui devo tantissimo». Massimo Ghini ha poi aggiunto: «Io sono nato in un’altra dimensione rispetto ai suoi film, ci siamo incontrati per “Il pranzo della mia vita”, film che ha aperto una seconda fase della mia vita, quella della commedia di intrattenimento. Se non lo facevo prima con lui, non lo avrei fatto con altri…». (Aggiornamento di MB)

MASSIMO GHINI: “NON SONO MAI STATO MOLTO AMATO DALLA CRITICA”

Massimo Ghini a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a “Io e te”. Il celebre attore, volto di grandi film e serie tv, ha parlato della sua carriera e dei suoi tanti ruoli: «Io mi sono molto divertito, questo è un concetto che va saputo interpretare. Il nostro è un mestiere di grande fatica ma di divertimento, la possibilità di vivere dei personaggi storici ti dà un divertimento meraviglioso. Come quello di Carnevale, delle maschere e della trasformazione». Massimo Ghini ha poi rivelato di aver pagato a caro prezzo l’essere passato dal teatro al cinema, per poi approdare sul piccolo schermo: «Ho pagato molto. Io non sono mai stato molto amato dalla critica, forse perché non rappresentavo quello che volevo fare».

MASSIMO GHINI A “IO E TE”

Dopo aver ricordato la madre – «Lei ha continuato a lavorare per tutta la vita, ha diretto un ufficio importantissimo ed ha fatto quattro figlio. Una donna meravigliosa, molto tosta» – Massimo Ghini ha poi parlato della figlia Camilla Ghini, che da qualche tempo lavora al fianco di Barbara Palombelli a Forum, in onda su Rete 4: «Da anni lavora in una trasmissione tv, lei ha voglia di fare conduzione e non ha voglia di fare l’attrice».



