Massimo, marito Franca Leosini/ “Disinteressato al mio lato pubblico”

Franca Leosini è una vera e propria icona della televisione italiana, ma la sua vita privata è molto poco conosciuta. Si sa che è legata da tanti anni a Massimo Leosini, con cui ha avuto due figlie. “A Napoli sono rimaste le mie figlie, due ragazze felici e un marito del tutto disinteressato al mio lato pubblico. Per lui che io faccia le polpette o le storie maledette, non fa differenza”, ha raccontato tempo fa la giornalista, che invece è spesso in trasferta a Roma per lavoro. I due stanno insieme da quando Franca aveva 22 anni. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, la Leosini aveva parlato del loro rapporto in un’intervista al Corriere della Sera, ricordando che Massimo l’aveva conquistata a una festa: “Mi disse: sai che hai belle gambe? Risposi una cosa tipo “con me l’adulazione non attacca”. Fu amore. Ancora oggi lui fa la spola tra Napoli e Roma. Qualche volta mi raggiunge qui solo per guardare insieme a me la trasmissione, la domenica sera”.

Massimo e Franca Leosini: tutto è iniziata a una festa

Franca Leosini ha deciso di lavorare usando il cognome del marito Massimo, all’anagrafe è infatti Franca Lando. “Sono nata in una culla privilegiata. Famiglia altoborghese, mio padre lavorava nella finanza che conta. Quando ho scelto di chiamarmi Leosini l’ho fatto perché io conduco una vita ‘da metalmeccanica’, lavoro dal mattino presto alla sera tardi. Il mio cognome mi pesava. Non volevo che si dicesse che lavoravo grazie a papà…”, ha spiegato al Corriere della Sera. La giornalista è molto credente e ance quando si rivede in tv, con suo marito al fianco, tiene in mano rosari e immagini di Padre Pio. “In borsa tengo i santini di Padre Pio e di papa Giovanni. Ogni tanto, quando c’è qualche piccolo problema quotidiano, mio marito mi dice: “dai, attiva i tuoi amici”…”, ha rivelato la giornalista.

