Massimo Mazzucco su vaccino coronavirus/ “Diventeremo zombie”, poi su articolo 32…

Massimo Mazzucco torna alla carica con un’altra teoria complottista. Non molto tempo fa abbiamo analizzato un video in cui esponeva diverse teorie sul coronavirus, ora si occupa del vaccino. In questo caso tira in ballo l’articolo 32 della Costituzione come strumento per evitare la vaccinazione. La questione è delicata, sia perché parliamo di vaccini sia perché in ballo c’è una pandemia in atto. Ancor prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19, la vicenda fu chiarita dal sito Studio Legale Angius, che tirò in ballo l’articolo 2 della Costituzione, quello in cui la tutela della salute collettiva a quella individuale. È importante che due valori di eguale peso siano bilanciati tra loro. In questo parliamo di autodeterminazione e diritto alla salute. Il dovere di vaccinarsi ha una forza superiore, tale da superare il resto. Il diritto di restare in salute. Nel video di Massimo Mazzucco però questo concetto non viene menzionato, si parla invece dell’articolo 32 della Costituzione in modo decontestualizzato.

MASSIMO MAZZUCCO SU VACCINO CORONAVIRUS E ARTICOLO 32

Il video di Massimo Mazzucco è diventato virale nel frattempo. Circola su WhatsApp, ma sta “rimbalzando” anche su Facebook. Nel filmato parla della legge che non potrebbe violare in nessun modo i limiti fissati dal rispetto della persona umana, però viene omesso il resto, aspetti tutt’altro che secondari. Tra l’altro, non c’è ancora un vaccino contro il coronavirus e Massimo Mazzucco è già contrario. Quando nel video parla di esso, anche se non ce n’è uno in circolazione, spiega: “Ci metteranno di tutto dentro per farci diventare degli zombie”. Ma non si può proprio “scherzare” su una vicenda delicata come l’emergenza coronavirus, una pandemia che sta facendo migliaia e migliaia di vittime in tutto il mondo, mettendo in crisi anche l’economia mondiale. Ma Massimo Mazzucco è in grado di prevedere l’effetto della vaccinazione, nonostante non sia ancora a disposizione un rimedio farmacologico definitivo contro il Covid-19.





