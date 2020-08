Mastella “multa” Salvini/ “A Benevento senza mascherina, lo sanzioniamo”

Clemente Mastella bacchetta Matteo Salvini per non aver rispettato l’obbligo di indossare la mascherina durante la sua permanenza a Benevento. Ma non solo: il primo cittadino della città campana ha annunciato che il segretario federale della Lega sarà multato. Ieri l’ex ministero dell’Interno ha fatto tappa a Benevento per un comizio in vista delle elezioni regionali di settembre e lui, come molti dei presenti, non ha indossato la mascherina. Come riporta Il Mattino, Mastella ha fatto sapere che il numero uno del Carroccio sarà sanzionato: il sindaco ha infatti incaricato la polizia municipale di avviare l’identificazione di coloro che si sono raggruppati intorno a Salvini senza indossare il dispositivo di protezione.

MASTELLA: “SALVINI SENZA MASCHERINA, SARÀ MULTATO”

«Un comportamento in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto e in circostanze di potenziali assembramenti», le parole di Clemente Mastella nel criticare Matteo Salvini. Multa in arrivo, dunque, per il segretario federale della Lega, che già ieri era finito nel mirino del primo cittadino di Benevento: «Vedo foto di salvini in città senza mascherina lui e la maggior parte dei suoi sostenitori. Voglio ricordare che dopo le 18 in città occorre per obbligo di legge la mascherina. Salvini ne è esente . Può fare ciò’ che vuole? Un leader dovrebbe rispettare la legge. Una vergogna».



