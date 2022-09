Matia Bazar con Ti sento a l’Arena Suzuki/ Da Antonella Ruggiero a Luna Dragonieri la nuova cantante

Arena Suzuki 60, 70, 80, 90: Matia Bazar, rappresentanti degli anni settanta, nascevano con Antonella Ruggiero

C’é grande attesa generale per il nuovo e secondo appuntamento TV dell’evento Arena Suzuki 60, 70, 80 e 90, che viene condotto da Amadeus e va in onda in prima serata in data odierna 25 Settembre 2022, su Rai Uno, con grandi ospiti sul palco tra gli altri, del calibro dei Matia Bazar.

L’evento musicale Arena Suzuki 60, 70, 80, 90 accoglie le hit e i protagonisti nostrani e internazionali più rappresentativi delle quattro decadi comprese nell’arco temporale dagli anni ’60 agli anni ’90 e i Matia Bazar hanno l’opportunità di tornare protagonisti sul palco per far rivivere al grande pubblico TV gli highlights della loro carriera e storia musicale. La formazione originale nasceva a Genova e si presentava come il quintetto composto da Antonella Ruggiero (voce), Carlo Marrale (chitarra, voce), Aldo Stellita (basso), Pierangelo Cassano (tastiere, voce) e Giancarlo Golzi (batteria). La band che ha prestato la sua immagine ad alcune tra le canzoni più memorabili che la storia della musica italiana ricordi nasce nel 1975 ma é ancora in attività, e nel corso degli anni, complici anche i cambiamenti repentini della formazione hanno ispirato anche artisti e la musica delle decadi successive. Nel 1990 Antonella Ruggiero ,che per oltre una decade aveva fatto da lead Singer femminile della band Matia Bazar cedeva il ruolo di voce, dopo aver lasciato il gruppo nel 1989. Più tardi, nel 1996 intraprendeva la carriera solista dando una svolta alla sua discografia.

Matia Bazar e il repertorio previsto all’ Arena Suzuki

La cantante Antonella Ruggiero, tuttavia, lascia un ricordo malinconico nel fandom della fusione della sua vocalità con il resto del complesso dei Matia Bazar, nel divenire della formazione, soprattutto per la peculiarità più unica che rara della sua vocalità pop che ben si presta alla musica lirica. Antonella Ruggiero resta per molti, tra i supporter dei Matia Bazar, l’indiscussa ed eterea leader della formazione genovese.

In occasione dell’evento live dall’Arena di Verona, la nuova formazione dei Matia Bazar, in rappresentanza dei magici anni ’70, presenta sul palco il brano di repertorio, Ti sento.

