Mattarella al Meeting di Rimini 2021/ Diretta video streaming: il futuro dell’Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apre il Meeting di Rimini 2021. Il suo intervento è, infatti, previsto per l’incontro inaugurale della 42esima edizione che è intitolata “Il coraggio di dire io”. Un intervento in diretta, ma non in presenza, anche se il Meeting è tornato a casa e soprattutto in presenza. La kermesse si terrà nella tradizione location della Fiera, abbandonando quasi del tutto la modalità degli incontri virtuali. Quasi del tutto, infatti l’intervento del Capo dello Stato è previsto in collegamento alle ore 12:00 di oggi, venerdì 20 agosto 2021. Non sono noti gli argomenti che affronterà, ma Bernhard Scholz, presidente del Meeting di Rimini, ha spiegato cosa si aspetta che dica Mattarella: «Una riflessione sul futuro dell’Italia e dell’Europa».

Nell’intervista dei giorni scorsi al Corriere della Sera ha ricordato che Mattarella è stato a Rimini nel 2016 «e già allora sottolineò l’importanza dei legami europei. Così come l’invito ai giovani a mettere in gioco i loro talenti». Temi ancora attuali e importanti, anche alla luce del momento particolare che stiamo attraversando per la pandemia Covid.

IL MESSAGGIO DELL’ANNO SCORSO

L’anno scorso il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un video messaggio al Meeting di Rimini al cui centro inevitabilmente c’era l’emergenza coronavirus. Invitava a «cogliere il cambiamento», sottolineando che l’Unione europea era stata capace di farlo nella risposta alla pandemia Covid e nella progettazione della ripartenza. Ma aveva anche lodato il nostro Paese per aver «dato prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili e soltanto nell’integrazione e nella solidarietà europea può costruire un domani adeguato per i suoi figli». Ma Mattarella aveva anche rivolto un appello affinché tutti contribuissero «all’impegno economico, sociale, culturale». Istituzioni da un lato e società dall’altro. «Questo è il percorso per colmare i ritardi e rendere più saldi l’Italia e l’avvenire delle sue giovani generazioni».

Se quelle erano le premesse, ora invece siamo all’inizio di quel percorso disegnato proprio dal Presidente della Repubblica al Meeting di Rimini dell’anno scorso. «Il rilancio è possibile se, accanto al legittimo gioco degli interessi, si manifesta capacità progettuale, tendenza allo sviluppo integrale della persona, impegno per la crescita di umanità che sconfiggano spinte alla chiusura, al risentimento, all’avversione, che condurrebbero invece al fallimento». Una riflessione decisamente attuale.

QUI IL PROGRAMMA DEL MEETING DI RIMINI 2021

COME SEGUIRE DIRETTA INTERVENTO MATTARELLA AL MEETING DI RIMINI 2021

L’intervento del Presidente della Repubblica Italiana, introdotto dal presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, sarà trasmesso in diretta tv alle ore 12:00 di oggi, venerdì 20 agosto 2021, su Sky Tg24 e Corriere Tv, oltre che in diretta streaming tramite i canali social del Meeting di Rimini, a partire da quello YouTube.





