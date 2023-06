Mattarella: “Fuga di cervelli sia una scelta e non una costrizione”/ “Circuito virtuoso”

Sergio Mattarella, nel giorno in cui l’Italia festeggia la vittoria della Repubblica sulla Monarchia, lancia il monito: lavorare all’estero non dovrebbe essere più una scelta obbligata, bensì volontaria. Il presidente della Repubblica parla della decisione di trasferirsi all’estero come “un’opportunità, specialmente per i giovani” e non come una costrizione. Per questo, la “fuga dei cervelli” che ogni anno porta migliaia di giovani, spesso laureati, all’estero, non dovrebbe rappresentare una costrizione imposta dalla mancanza di opportunità.

Nei videomessaggio rivolto ai connazionali all’estero per il 2 giugno su Rai Italia, Mattarella esordisce così: “Care italiane, cari italiani all’estero: la Repubblica siete anche voi. Il bagaglio di esperienze, umane e professionali maturato in altre realtà, in altri Paesi, valorizza i talenti che vanno all’estero. Talenti, preziosi e apprezzati”. Il presidente si dice consapevole “di come l’incontro, il confronto, il dialogo tra culture, la circolazione di idee e di concezioni diverse, sia lievito per l’avanzamento in tutti i campi. Per questo, secondo il capo della Repubblica, “si tratta di passare dalla fuga dei cervelli, alla circolazione dei talenti, alimentando un circuito, virtuoso, di capacità e di competenze”.

