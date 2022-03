Matteo Bassetti/ “Critiche Oms? Dovrebbe tirare le orecchie ad altri, non all’Italia”

“Forse ci siamo preoccupati troppo poco del virus nell’ultimo mese, abbiamo perso molto in termine di vaccinazioni: abbiamo toccato il punto più basso come terze dosi, ma anche come prime e seconde dosi. La variante Omicron 2 è quasi qualcosa di benvoluto, perché sta creando tantissima immunità“: questa l’analisi di Matteo Bassetti.

L’infettivologo è intervenuto ai microfoni di Oggi è un altro giorno ed ha acceso i riflettori sulla nuova mutazione del Covid, più contagiosa ma meno grave. Fortunatamente, non è stata registrata una maggiore pressione sugli ospedali: “Con la sua grande contagiosità ci sono tante persone infettate con sintomi molto blandi. E’ una forma quasi inferiore rispetto a forme influenzali del passato. Una parte di queste persone va all’ospedale, bisogna vedere quante di queste persone hanno forme gravi: io ne ho viste molto poche da Omicron 2. La variante picchia molto meno sugli ospedali rispetto alla Delta – le parole di Matteo Bassetti – Ma è chiaro che bisogna vedere l’evoluzione delle prossime giornate: io credo che arriveremo oltre i 100 mila contagi al giorno. C’è veramente tantissima gente contagiata da Omicron 2”.

MATTEO BASSETTI SU OMS E MASCHERINE

Matteo Bassetti, poco dopo, ha messo nel mirino l’Oms, che nelle scorse ore ha criticato fortemente l’allentamento delle restrizioni: “Io sono a Bruxelles a un congresso e sono rimasto colpito: le mascherine sono sconosciute, non le usa nessuno. Io credo che prima di tirare le orecchie all’Italia, farebbero bene a tirare le orecchie ad altri, considerando che noi abbiamo ancora l’obbligo delle mascherine al chiuso”. Sulle mascherine Matteo Bassetti ha le idee chiare: “Noi dobbiamo uscire dalla logica in cui la mascherina è usata per obbligo. Dobbiamo arrivare a una consapevolezza diversa: è giusto levare l’obbligo della mascherina, ma consiglio alle persone anziane e fragili di usare la mascherina, ma usarla bene. Vedo ancora gente che la usa male, con mascherine inadeguate e vecchie. Non deve essere uno slogan. Anche perché la variante Omicron è incontenibile dalle mascherine, è talmente contagiosa che la mascherina non riesce ad arginarla. Le Ffp2 se sono usate bene, vanno bene. Ma per alcune persone, non per tutte. Vacciniamoci e alcune persone continuino ad utilizzare la mascherina, il resto non ha senso”.

