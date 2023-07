Matteo Bassetti/ “Denunciato all’Ordine da 123 medici? Meritano di essere radiati”

Denunciato da 123 colleghi, Matteo Bassetti non si fa intimidire. L’infettivologo deve infatti fare i conti con l’esposto all’Ordine dei medici di Genova in cui si chiede di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Nel mirino la sua battaglia pro vaccini: “Più che long Covid questa è lunga ignoranza. Sono sconcertato, mi auguravo che i dati incontrovertibili pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche in cui si dimostra che con i vaccini abbiamo evitato 20 milioni di vittime, avessero appianato tutto. E invece…”, le sue parole al Corriere della Sera.

Bassetti ha spiegato di essere stato denunciato dai soliti nomi, esponenti di “un movimento che abbiamo conosciuto bene in questi tre anni”: “Brutti personaggi che grazie al Covid hanno avuto una ribalta che non meritavano. Ci sono molti medici o, meglio, laureati in Medicina, perché molti sono stati sospesi o radiati dai rispettivi albi”.

Le parole di Bassetti

Matteo Bassetti ha posto l’accento su tutte le teorie alternative per la lotta al Covid-19 lanciate dai suoi detrattori, sottolineando che non si tratta di una guerra contro di lui ma di una guerra contro la scienza e la medicina. Nel corso del dialogo con il Corriere, l’infettivologo ha confermato che è in arrivo la contro-denuncia: “Sono affermazioni gravemente lesive della mia reputazione di medico e di cittadino. Chiederò i danni penalmente, e se sono medici che vengano radiati. Perchè ignorano le conoscenze minime che un medico deve avere per esercitare la professione”. Ma Bassetti in questa occasione ringrazia i 123 detrattori, perchè per la prima volta hanno messo nero su bianco ciò che pensano: “Hanno fatto uno straordinario autogol. E li ringrazio anche perchè mi hanno fatto sentire la vicinanza di molti. Stamattina ho ricevuto, come mai in passato, centinaia di messaggi e telefonata da colleghi, ma anche politici o semplici conoscenti”.

