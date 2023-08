Matteo Bassetti: “Il Covid-19 è indebolito ma bisogna vaccinarsi ancora”/ “Dosi rivolte ad anziani e fragili”

Nei confronti degli scettici, “Serve una chiara campagna di comunicazione. In passato è stato un errore raccomandare la quarta e quinta dose a tutti e non limitarla a specifiche categorie come in questo caso. Non parliamo più di dosi”. Secondo l’infettivologo, per il Covid-19 “Ci sarà un richiamo annuale per il Covid così come per l’influenza. Ogni anno i vaccini conterranno i ceppi virali prevalenti nella stagione in corso”.

