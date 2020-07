Matteo Gentili dimentica Alessia Prete con Alice Fabbrica/ Baci appassionati e…

Dopo la delusione con Paola Di Benedetto aveva trovato l’amore nella Casa del Grande Fratello con Alessia Prete. Dopo vari tira e molla, addii e ripensamenti, Matteo Gentili e Alessia si sono poi detti addio. E se lei ha trovato proprio in queste settimane un nuovo amore, anche il cuore di Matteo è tornato a battere. A svelarlo è Novella2000 che ha pubblicato nel suo ultimo numero in edicola le foto dell’ex gieffino al fianco di un volto non proprio sconosciuto. Lei è Alice Fabbrica, apparsa sia all’Isola dei Famosi sia a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Cartasegna. E ancora a Ciao Darwin e molti altri programmi. I paparazzi li hanno beccati insieme, intenti a passeggiare per le strade di Milano. Ed è proprio qui che è arrivato un bacio appassionato a confermare che sì, sono davvero una coppia.

Alice Fabbrica è la nuova fidanzata di Matteo Gentili: baci e nuovo look

“I paparazzi di Novella 2000 sono riusciti a intercettarli nel corso di uno dei loro appuntamenti, durante il quale hanno saputo cogliere anche il fatidico bacio.” si legge infatti sul sito. “Sembrerebbe dunque che Matteo Gentili, che per dare letteralmente un calcio al passato non ha cambiato solo la donna al suo fianco ma anche colore di capelli, abbia superato una volta per tutte la tormentata rottura da Alessia Prete.” D’altronde anche Alessia, come accennato, ha archiviato in modo definitivo la storia con Matteo: il nuovo fidanzato si chiamerebbe Davide e sarebbe un imprenditore genovese. Insomma, i due ex sono nuovamente felici e fidanzati, seppur con un’altra persona.



