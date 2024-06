Matteo Melluzzo, chi è e ha una fidanzata?/ In finale agli Europei di atletica nella staffetta

Chi è Matteo Melluzzo, velocista approdato nella finale di atletica agli Europei in staffetta con Roberto Rigali, Lorenzo Patta e Lorenzo Simonelli Gli Europei di atletica stanno dando molte soddisfazioni all’Italia, che vola in finale nella staffetta 4*100 maschile agli Europei di atletica di Roma 2024. Si è presentata con una squadra inedita composta da Roberto Rigali, Lorenzo Patta, Lorenzo Simonelli e Matteo Malluzzo, chi è quest’ultimo? Nato a Siracusa il 29 luglio 2002 è un velocista italiano già medaglia di bronzo nei 100 metri piani agli Europei U20 di Tallinn 2021.

Matteo Melluzzo è stato definito l’erede di Filippo Tortu e se si guarda il suo palmares si comprende il motivo. Nel 2019 ha conquistato il titolo italiano allievi dei 100 metri piani con il tempo di 10” 49. Nel 2021 diventa il secondo junior italiano più veloce nei 100 metri piani stabilendo il record di 10”e25 a Savona, gli manca un decimo esatto per avvicinarsi al record detenuto da Filippo Tortu. Ha stabilito il nuovo record italiano under 20 della staffetta 4×100 metri (insieme ad Angelo Ulisse, Filippo Cappelletti e Lorenzo Simonelli) con il tempo di 39″28, migliorando di 22 centesimi (39″50) il precedente primato del 2017, tempo che tuttavia non è bastato per salire sul podio.

Matteo Melluzzo ha una fidanzata dopo la fine della storia d’amore con Larissa Iapichino?

Essendo giovanissimo il velocista siciliano ha davanti un futuro radioso, ma per quanto riguarda la vita privata, Matteo Melluzzo ha una fidanzata? La sua famiglia è composta da papà Gianni, mamma Nadia e due sorelle, di cui una si chiama Elena, ed un fratello. Legatissimo alla famiglia sui sucial non mancano post e video con loro. Sulla sua vita sentimentale, invece, vige il massimo riserbo. Nel 2017, adolescenza ha avuto un breve flirt con Larissa Iapichino, ma nei anni successivi non si conosce nulla su un’ipotetica fidanzata.

