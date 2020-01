Matteo Politano, crisi con la moglie Silvia Di Vincenzo?/ “Colpa” di Ginevra Sozzi

Brutto periodo per Matteo Politano, il noto calciatore dell’Inter che pare stia avendo problemi non solo sul lavoro ma anche nella vita personale. Pare infatti ci sia aria di crisi con la moglie Silvia Di Vincenzo, sua compagna storica. Ad annunciarlo è il settimanale Oggi, secondo il quale tra Politano e sua moglie ci sarebbe infatti un terzo incomodo, anzi, una terza. La “colpa” della crisi coniugale sarebbe infatti di un presunto flirt avuto dal giocatore nerazzurro con la famosa pr Ginevra Francesca Sozzi. Molti la conosceranno in quanto legata ad altri gossip che hanno visto protagonisti calciatori molto noti. Lei è stata infatti l’ex tra di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, oltre che di un altro ex giocatore dell’Inter: Radja Nainggolan, sposato con Claudia Lai che sta combattendo la battaglia contro il cancro.

Ginevra Sozzi, dopo Nainggolan ha conquistato Politano?

Dunque, stando agli ultimi gossip, sarebbe proprio la bella Ginevra la colpa di questa rottura tra Politano e la sua compagna. Circa un anno fa la Sozzi aveva fatto discutere per l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi che aveva parlato di una presunta liaison con Nainggolan. Si leggeva infatti: “Il giocatore belga ha deciso: il suo cuore appartiene a Ginevra. L’amicizia tra i due si è trasformata in amore. Peccato che lo sportivo sia sposato con Claudia. Ora sarà battaglia legale per un combattente come Nainggolan”. Ora ci sarebbe un altro calciatore nel suo cuore, ma si tratta dell’ennesimo gossip o di una notizia che rispecchia la realtà? Vedremo se il calciatore o la Sozzi si esprimerà a riguardo.

