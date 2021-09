Matteo Renzi/ “Salvini folle sul green pass. M5s? Non arriveranno al 2023”

Il M5s non arriverà al 2023, il reddito di cittadinanza cambierà, nessun terremoto in arrivo per il governo: queste alcune delle profezie di Matteo Renzi a L’aria che tira. Il leader di Italia Viva ha esordito parlando delle polemiche scaturite dalla posizione della Lega sul certificato verde: «La posizione di Salvini e della Meloni contro il green pass per me è assurda. Il green pass ci sta riportando a vivere. Sono per la libertà e chi è per la libertà è per il green pass, la posizione di Salvini è folle».

Nonostante la baruffa e le richieste del Pd, la Lega non uscirà dal governo, anzi: «Salvini non uscirà mai perché lui per primo ha paura ad uscire. Tutti si stanno accorgendo che con Draghi le cose vanno bene e preferiscono essere a favore di Draghi. Il Pd diceva “o Conte o morte”, la Lega “mai con Draghi” – ha ricordato Matteo Renzi – ora sono tutti con Draghi: conversioni sulla via di Damasco».

MATTEO RENZI: “M5S NON ARRIVERÀ AL 2023”

Nel mirino del M5s per il referendum contro il reddito di cittadinanza, Matteo Renzi ha tenuto a precisare: «Se non ci fosse stata la proposta del referendum, oggi nessuno discuterebbe di reddito di cittadinanza. Io faccio il rompiscatole (ride, ndr). Tutti sanno che è una cosa sbagliata, nessuno crede che i navigator funzionano, neanche Conte e Di Maio. Aver permesso di aprire la discussione sta portando a dei cambiamenti. Io propongo il referendum e raccolgo le firme, se sono perspicaci».

Il Centrosinistra comprende ormai anche i 5 Stelle, ma sul futuro dei grillini Matteo Renzi non è particolarmente fiducioso: «Io con Conte non sono mai stato. Io sono sempre stato nel Centrosinistra, che ci sia Conte è una novità. Lo ricordiamo bello e allegro firmare i decreti sicurezza. Io penso che i 5 Stelle non arriveranno al 2023, esploderanno prima».

