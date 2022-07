Matteo Romano chi è? Da TikTok alla consacrazione a Saremo 2022/ “Tramontana” hit estiva?

Matteo Romano sarà presente a Battiti Live per il piacere dei più giovani che amano tantissimo questo ragazzo esploso su TikTok. Porterà sul palcoscenico la canzone Tramontana che è uscita pochi giorni fa su Youtube e che ha visto Paolo Mannarino alla regia del suo video per la produzione di Supernova film. Il brano racconta la storia di un viaggio tra amici che ha sicuramente il merito di regalare situazioni già vissute a chi la ascolta e ci si può immedesimare. Di recente Matteo ha parlato su Instagram di questo suo momento con grande carica: “Sono sempre in giro e ogni tanto mi sembra di non fermarmi mai, di non trovare tempo per parlare di quello che mi accade. Oggi però mi sento leggero e voglio raccontarvi qualcosa. È pazzesco poter vivere di musica e viaggiare per cantare. Mi sento fortunato. Il vostro affetto e calore è sempre magico e mi rende felice e grato. È bellissimo poter tornare a parlare insieme. Sto sentendo che sto crescendo tanto e sto prendendo sempre più consapevolezza di me stesso“. Sono parole di un ragazzo giovanissimo che sembra però avere dalla sua parte una maturità davvero difficile da immaginare.

Tutto è iniziato il giorno che Matteo Romano ha pensato di condividere il suo primo pezzo canoro ” Concedimi “, lo ha fatto in semplicità, un piccolo pezzo per accontentare chi già all’epoca amava ascoltar la sua musica. Quel giorno accompagnandosi con le note del piano a suonato il suo inedito e subito è stato amore. Da li a poco moltissimi utenti hanno così apprezzato il pezzo che lo hanno utilizzato come sottofondo musicale per la pubblicazione di nuovi video e si sa la rete è un groviglio di idee che fa giri assurdi ma sempre premia chi merita. Matteo Romano non è per scherzo che si presenta nel 2021 come concorrente in gara al prestigioso Festival di Sanremo grazie anche al successo mediatico ottenuto l’anno precedente arriva sul palco ancora non del tutto consapevole di quello che stava succedendo. Il pezzo funziona e si classifica tra i giovani tra i primi dodici finalisti. “Testa e croce” il titolo del brano che porta in concorso in quell’occasione ma non è certo un caso se nel cuore del giovane Matteo batte un cuore di musicista e autore di talento. Il brano “Virale” lo vede partecipe dell’ultimo festival di Sanremo ansato in onda lo scorso Febbraio, dove nonostante la giovane età, forte del successo dell’anno precedente entra a far parte della categoria big. Il risultato eccellente non lascia alcun dubbio su cosa farà Matteo Romano da grande. Matteo è giovane studia al liceo classico e non ha ancora ben chiaro l’indirizzo che prenderà il suo percorso scolastico l’università potrebbe essere una delle possibilità ma ancora è incerto sull’indirizzo da scegliere.

La sua grande passione per la musica

Quello che da molto tempo invece Matteo Romano sa e dimostra con ogni nuova uscita è la passione che ha per la musica. Suona il pianoforte in maniera eccellente e compone brani che rimangono a risuonare nell’aria con un frizzo cristallino. in una recente intervista per l’uscita del nuovo singolo, Matteo dichiara di avere spesso un atteggiamento disinteressato verso ogni cosa, tanto che gli amici scherzosamente lo definiscono l’apatico. In realtà l’atteggiamento descritto nella canzone forse rappresenta più una persona che accetta le cose della vita con apparente leggerezza, senza necessariamente eccedere in entusiasmi inutili e se Matteo è così sicuramente saprà arrivare in alto.

Il video di Tramontana di Matteo Romano













