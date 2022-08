Matteo Romano/ Tim Summer HIts e il “sogno di tornare a Sanremo”

Matteo Romano sogna il ritorno al Festival di Sanremo

C’è anche Matteo Romano tra gli ospiti del Tim Summer Hits. Un appuntamento importante per il giovane cantautore piemontese, che si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nel panorama musicale attuale. Con il nuovo singolo estivo “Tramontana”, Matteo Romano si è guadagnato le luci dei riflettori, ma il ragazzo non sembra avere alcuna intenzione di sedersi sugli allori e infatti pare stia già pensando ai progetti per il 2023. In una recente intervista rilasciata a Fanpage, l’artista ha fatto chiarezza sui piani a breve termine, svelando i suoi obiettivi: “Vorrei riuscire a pubblicare un album, magari tornare a Sanremo, se c’è la possibilità e il brano. È il mio momento più creativo, sto viaggiando attraverso la musica“, ha dichiarato.

Matteo Romano/ La consacrazione a Sanremo ora con "Testa o croce" cerca la hit estiva

Matteo Romano e il significato di Tramontana: “Un invito alla libertà”

Il nuovo singolo gli sta regalando grandi gioie, poi con le riaperture post pandemia finalmente Matteo Romano sembra aver trovato una sua identità. “Con la riapertura e con i miei palchi sto trovando anche la mia dimensione con il pubblico. E sono contento perché so che è questo che mi permette di crescere tanto…“, ha affermato il giovane. Per quanto riguarda il nuovo singolo, invece, indipendentemente dal suo successo Matteo Romano voleva riuscire a condividere un messaggio importante. “Il contenuto è lasciarsi trasportare da questo di vento, come se fosse sempre fortissima la tramontana. In un momento così difficile come questo, è un invito a fare quello che si vuole e alla libertà d’espressione“, ha spiegato.

