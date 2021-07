Matteo Salvini/ “Conte-Grillo, gli italiani se ne fregano. De Luca? É pericoloso”

Agli italiani non interessa minimamente la lite tra Conte e Grillo, non ha dubbi Matteo Salvini. Intervenuto ai microfoni di Dritto e rovescio, il segretario federale della Lega ha commentato così il caos nel Movimento 5 Stelle: «Secondo me hanno torto tutti e due: in un momento così drammatico gli italiani non hanno voglia di beghe politiche tra Grillo e Conte. Gli italiani non pensano a lavoro, ma a lavoro, tasse, giovani, salute e sicurezza. Se vogliono litigare, si facciano da parte».

Partendo dalla notizia del gruppo di migranti scappato da un centro e sorpreso a ballare in strada, Matteo Salvini ha parlato del dossier discoteche, lanciando un monito: «Avevano il green pass forse (ride, ndr). Noi stiamo provando a convincere Speranza a riaprire discoteche e sale da ballo, che sono aperte in tutta Europa. Perché punire i giovani? Se chiedi il green pass o il tampone, perché solo i locali per i giovani devono restare chiusi? Altrimenti la gente va a fare casino fuori, con party abusivi e assembramenti».

MATTEO SALVINI: “DE LUCA É UN UOMO PERICOLOSO”

Matteo Salvini si è poi scagliato contro l’allarmismo di alcuni esperti: «Non bisogna abbassare la guardia, ma non si può nemmeno vivere nella paura. Lasciamo respirare gli italiani, che hanno dimostrato buon senso e rispetto delle regole. Anche perché questa variante Delta è più contagiosa ma non comporta più morti o più ricoverati». Incalzato da Paolo De Debbio, Matteo Salvini ha attaccato il governatore campano Vincenzo De Luca per l’obbligo di mascherina all’aperto: «De Luca insulta tutti i giorni chi lavora per gli italiani come il generale Figliuolo e impone la mascherina all’aperto a napoletani e campani, non è possibile. De Luca è un uomo pericoloso, perché attenta alla salute di milioni di cittadini: con 40° all’ombra è pericoloso imbavagliare la gente all’aperto, senza nessuna ragione scientifica. I medici in tutta Italia dicono che all’aperto non si corrono rischi, De Luca lo fa per andare controcorrente. Scherza con la salute dei campani e con il lavoro dei campani, perché il turista con l’obbligo di mascherina all’aperto non va a farsi la vacanza in Campania».

