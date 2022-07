Matteo Salvini: “Dare 50 miliardi veri agli italiani”/ “Microbonus non risolvono”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha attaccato a distanza il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dicendosi in disaccordo rispetto alla sua linea di pensiero in materia di economia e di finanza, con particolare riferimento a quanto concerne gli aiuti agli italiani. Queste le parole dell’ex ministro dell’Interno: “Ho letto che Draghi dice che non c’è bisogno di scostamento di bilancio, io la penso in maniera contraria. Qui o si mettono 50 miliardi veri nelle tasche degli italiani oppure con i microbonus non si risolve nulla”.

È l’agenzia di stampa ANSA a riprendere e pubblicare le impressioni di Matteo Salvini, il quale ha altresì ribadito l’esigenza, rilevata dal suo partito, della pace fiscale e di misure che possano supportare realmente le famiglie e le imprese dello Stivale: “La Lega è da un anno e mezzo responsabile e leale. Io lascio agli altri gli strappi. Noi non mandiamo le letterine di Babbo Natale come qualcuno aspettando che succeda qualcosa”, ha detto.

MATTEO SALVINI VS MARIO DRAGHI: “ABBIAMO SVENTATO DUE FOLLIE, DROGA E CITTADINANZA FACILE”

Nel prosieguo del suo discorso pubblicato dall’ANSA, Matteo Salvini ha commentato anche il recente decreto Aiuti, al cui interno, ha tenuto a sottolineare, “ci sono 15 miliardi di euro per famiglie e imprese quindi il voto della Lega c’è. C’è il termovalorizzatore per Roma che renderà la città più pulita, l’importante è che non si portino in Aula temi di parte. Io aspetto una risposta dal Governo sulla pace fiscale”.

Da ultimo, Matteo Salvini ha approfittato della circostanza per ribadire i traguardi politici raggiunti recentemente dal partito del Carroccio: “Grazie alla nostra battaglia parlamentare abbiamo sventato due follie come quelle sulla droga e sulla cittadinanza facile. Se Pd e 5 Stelle la smetteranno di parlare di queste cose e ci concentreremo solo sul lavoro, penso che faremo un buon servizio per il Paese”.

