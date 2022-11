Matteo Salvini: “provvedimenti per non perdere 10 mld”/ “Interverremo su Anas e Rfi”

Per Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, “spesso e volentieri non mancano i soldi: li perdi, non li spendi”. E ha come obiettivo recuperare 10 miliardi di euro che corrono il rischio di andare persi. “Ora devo trovare il modo di portare due provvedimenti legislativi per 10 miliardi entro la fine di questa settimana altrimenti li perdiamo” ha infatti dichiarato nel corso della cerimonia di inaugurazione al prolungamento della tangenziale Rho-Monza a Paderno Dugnano.

‘Genitore’ su documenti minori: no ‘padre-madre’/ Tribunale cancella Decreto Salvini

Matteo Salvini ha spiegato che “al Ministero ci sono tanti progetti” per cui si rivela più importante che mai recuperare questa cifra. Ha annunciato anche interventi nei confronti Anas e Rfi, sottolineando come “ci sono 23 progetti Anas fermi sulla carta, c’è qualcosa che non funziona in Anas”. Ma non solo, perché per il Ministro “c’è un piano di interventi finanziati da Rfi fermo, c’è qualcosa che non funziona in Rfi” e in sintesi la situazione sembra: “ci sono i soldi ma non i progetti”. Salvini ha annunciato che “questi 10 miliardi costi quel che costi li vogliamo mettere a terra, la priorità è il lavoro”, perché “l’Italia ha bisogno di correre in velocità e sicurezza“.

Migranti, il piano anti-Ong del Viminale/ Multe, confische navi: in cosa consiste

Matteo Salvini: “orgoglioso di questi 23 giorni di governo”, l’incontro con Solinas

Il Ministro Matteo Salvini ha annunciato di essere “orgoglioso di questi primi 23 giorni del Governo, che credo abbia dato i segnali giusti e intrapreso la strada giusta”. In una nota della Lega, si apprende che il 17 novembre il Ministro Salvini ha incontrato a Roma il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas per trattare il tema delle ferrovie e delle strade sarde. “Salvini e Solinas hanno ribadito la necessità di ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna – scrive la Lega nella nota – Sul tavolo c’è l’accelerazione delle diverse arterie stradali dell’Anas, per le quali il presidente ha assunto le funzioni di commissario di governo e sta chiedendo i fondi per chiudere il quadro finanziario”.

Migranti, caos navi humanity 1 e Geo Barents/ Video: proteste nel porto di Catania

L’obiettivo sembra essere quello di favorire i collegamenti est-ovest, completando la Sassari-Alghero e passando per la Olbia-Arzachena-Palau, prendendo anche in considerazione le prime ipotesi progettuali sulla trasversale sarda. In merito alle ferrovie sarde, la Lega ha comunicato che Solinas si è concentrato sulla “necessità di investire sulla velocità della rete e di sviluppare la connessione di Nuoro verso Olbia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA