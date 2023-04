Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono fratelli?/ “Mia madre ci ha rivelato che…”

Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli. A rivelarlo è stato il primo durante un’intervista concessa al podcast “Let’s talk off camera“, in cui ha rivelato che però per ora non vuole fare il test del Dna. Tutto sarebbe cominciato qualche anno fa, durante una delle vacanze che hanno trascorso insieme. I due attori erano in Grecia con le rispettive famiglie, tra cui la mamma di McConaughey. Quest’ultima si lasciò sfuggire di aver conosciuto il padre di Woody Harrelson. La loro conoscenza non fu platonica, stando a quanto fece intuire la donna.

Da allora i due attori hanno iniziato a pensare che tra di loro potesse esserci un legame di sangue, oltre ad un’amicizia lunga e consolidata. «Qualche anno fa, in Grecia, eravamo seduti a parlare di quanto ci sentiamo vicini e delle nostre famiglie. Mia madre era lì e ha detto: “Woody, conoscevo tuo padre”», ha raccontato Matthew McConaughey. Tutti sono stati «immediatamente consapevoli dei puntini di sospensione lasciati» dalla donna. «Era un “conoscevo” pesante».

LE RIVELAZIONI CHOC DI MATTHEW MCCONAUGHEY

Matthew McConaughey e Woody Harrelson hanno iniziato a riflettere. «Abbiamo fatto un po’ di calcoli e abbiamo scoperto che suo padre era uscito di prigione nello stesso periodo in cui mia madre e mio padre erano al loro secondo divorzio», ha proseguito il primo. A tal proposito, è bene ricordare che Charles Harrelson era un killer professionista ed è morto in carcere nel 2007. Ma Matthew McConaughey ha precisato anche che «ci sono le ricevute e i possibili luoghi in Texas dove potrebbero essersi incontrati». Potrebbero essere solo delle coincidenze o gli attori sono davvero fratelli: una risposta può darla il test del Dna, ma Matthew McConaughey è restio, a differenza di Woody Harrelson, in quanto spaventato dal risultato. Intanto i due attori e amici continuano a lavorare insieme: dopo “EDtv” e “True Detective”, reciteranno di nuovo insieme nella serie Apple TV “Brother from Another Mother“, dove guarda caso interpretano proprio due fratelli. «I miei figli lo chiamano zio Woody, i suoi mi chiamano zio Matthew. E se vedi le nostre foto, pensi che in alcune sia io e invece è lui e viceversa», ha raccontato Matthew McConaughey riguardo il legame con Woody Harrelson.

