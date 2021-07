Mattia Camboni Medal Race RS:X vela Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live, risultato

Mattia Camboni oggi sarà uno dei protagonisti della Medal Race del windsurf RS:X maschile e ci giocheremo dunque una carta da medaglia nella vela alle Olimpiadi Tokyo 2020. L’appuntamento nel bacino di regata a Enoshima sarà alle ore 8.33 italiane di stamattina, sabato 31 luglio 2021, le 15.33 locali in Giappone. La Medal Race è riservata solo ai primi dieci in classifica dopo le precedenti dodici regate della categoria RS:X maschile e attualmente il nostro Mattia Camboni è terzo, dunque le speranze di medaglia sono più che concrete nella specialità che fu di Alessandra Sensini. Ricordiamo che questa ultima e decisiva regata assegna punteggio doppio rispetto alle precedenti, dunque potrebbe avere peso notevole per stilare la classifica finale, che premia chi ha il punteggio più basso: 1 al primo, 2 al secondo eccetera nelle prime 12 regate, mentre oggi nella Medal Race 2 al primo, 4 al secondo e così via. Molto dunque potrebbe cambiare, ma naturalmente non tutto: Mattia Camboni sa già di non poter ambire all’oro, ma la lotta per l’argento e il bronzo è vivacissima e il velista classe 1996 nato a Civitavecchia potrebbe scrivere oggi una pagina di storia.

Diretta finale staffetta 4x100 mista misti/ Olimpiadi Tokyo 2020 streaming, risultato

MATTIA CAMBONI MEDAL RACE RS:X VELA: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della Medal Race del windsurf RS:X maschile con Mattia Camboni sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale – trattandosi di una finale vivremo comunque sicuramente tutte le fasi salienti. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Simona Quadarella diretta finale 800 SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: medaglia per l'Italia?

MATTIA CAMBONI MEDAL RACE RS:X VELA: RISULTATI E CONTESTO

Mattia Camboni dunque potrà fare molto bene nella Medal Race del windsurf RS:X maschile e dunque la vela oggi sarà in primo piano per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020. Riassumiamo la situazione nella classifica generale dopo le prime dodici regate: leader della categoria RS:X maschile è saldamente l’olandese Kiran Badloe, che infatti guida con 33 punti, un margine di vantaggio enorme sul francese Thomas Goyard che è in seconda posizione con 52 punti e precede il nostro Mattia Camboni, che è terzo con 54 punti. La lotta per argento e bronzo potrebbe riguardare dunque in maniera particolare Goyard, Camboni e il polacco Piotr Myszka, che è in quarta posizione con 57 punti. Non del tutto tagliati fuori dalla lotta per il podio sono il cinese Bi Kun e il britannico Tom Squires, rispettivamente quinto e sesto con 67 e 68 punti e che con i punteggi doppi potrebbero ancora sognare il colpaccio, ma è probabile che siano in tre per i due posti al fianco di Badloe. La vela ci porterà una medaglia?

LEGGI ANCHE:

Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: spicca Quadarella (31 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA