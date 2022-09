Mattia Caruso ucciso dalla fidanzata con coltellata al cuore/ “Ho usato suo coltello”

Mattia Caruso è stato ucciso con un colpo al cuore dalla fidanzata. Lo avrebbe confessato proprio Valentina Boscaro, che è stata fermata dai carabinieri. Svolta, dunque, nelle indagini sull’omicidio del 30enne di Albignasego, ammazzato nella notte tra domenica e lunedì dopo essere stato colpito con una profonda coltellata. “L’ho ucciso con il coltello a serramanico che aveva sempre con sé”, avrebbe dichiarato agli inquirenti che oggi l’hanno interrogata per la terza volta. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno dell’autovettura, poi dopo l’omicidio avrebbe riposto il coltellino nella tasca del fidanzato o sarebbe caduto nell’autovettura.

La Procura e i carabinieri stavano approfondendo diversi punti oscuri. La sera del 25 settembre Mattia Caruso era ai Laghi di Sant’Antonio con la fidanzata, madre di una bimba di 6 anni che tra l’altro nei giorni scorsi aveva portato fuori città per accompagnarla dal padre naturale che vive in un’altra regione. La fidanzata di Mattia Caruso ha raccontato cosa sarebbe accaduto, tramite un racconto fatto di diverse versioni che hanno subito suscitato molti dubbi. Per questo il pm l’hanno convocata nuovamente in caserma per ascoltarla.

I DUBBI DEGLI INQUIRENTI SULLA FIDANZATA DI MATTIA CARUSO

La fidanzata di Mattia Caruso ha raccontato agli inquirenti che erano andati ad una festa, al termine della quale il 30enne si sarebbe allontanato con un estraneo, mentre lei sarebbe rimasta in auto. Quindi, ha riferito che il fidanzato sarebbe stato accoltellato da un ragazzo, per poi risalire in macchina e percorrere qualche chilometro prima di morire, fermandosi in via dei Colli. Valentina Boscaro aveva poi aggiunto che non si era accorta che Mattia sanguinava. Questa versione non ha convinto gli inquirenti. Del resto avevano raccolto elementi tali da concentrare i propri dubbi proprio sulla fidanzata. Infatti, durante il terzo interrogatorio Valentina Boscaro è crollata, confessato l’omicidio.

Mattia Caruso è morto dunque per il colpo fatale inferto al cuore. Soccorso e trasportato in ospedale, è però deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. La coppia aveva una relazione da circa due anni. Il loro rapporto è stato descritto burrascoso, infatti come evidenziato da Ore 14 la stessa mamma della vittima aveva parlato di continui “lascia e prendi” tra i due. Inoltre, l’organizzatrice della festa ha dichiarato al programma: “Per me era troppo calma, io sarei stata malissimo. Io le ho detto che sarei uscita e avrei chiamato il pronto soccorso”.











