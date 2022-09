Mattia Carzaniga, giornalista Rai travolto da Cate Blanchett/ Video virale sui social

È diventato virale il siparietto del giornalista Rai Mattia Carzaniga centrato in pieno dalla star Cate Blanchett sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Il frame del piccolo “incidente” è già diventato un meme popolarissimo sui social. Nella giornata di ieri, giovedì 1 settembre, la star più attesa a Venezia era proprio lei, l’amata Cate Blanchett, che si stava recando all’ingresso della Sala Grande del Palazzo del Cinema quando ha involontariamente urtato Mattia Carzaniga, conduttore delle dirette di Rai Movie dedicate all’evento, a cui l’attrice aveva appena rilasciato un’intervista.

Il giornalista non si è subito reso conto dell’accaduto, ma poi ha reagito con un adorante “thank you” e un’espressione sognante negli occhi. Proprio il suo sguardo pieno di adorazione per l’attrice australiana è diventato un meme usatissimo e il video dello “scontro” è rimbalzato in ogni angolo del web. “Beh, diventare meme con Cate Blanchett non è da tutti. Ci sono modi molto più brutti di finire in un video virale” è il commento divertito rilasciato da Carzaniga all’Adnkronos. Anche Beppe Sala, sindaco di Milano, ha scherzato sulla vicenda affermando che Cate Blanchett l’avesse “evidentemente fatto apposta”.

Mattia Carzaniga travolto da Cate Blanchett e quel “thank you” sognante

Mattia Carzaniga è giornalista Rai ma anche cinematografico per Rolling Stones: al momento sta curando le dirette di Rai Movie incentrate sulla Mostra del Cinema di Venezia. “Questa cosa mi fa molto ridere perché io uso molto i social ma negli ultimi anni soprattutto da osservatore, per lavoro – racconta il giornalista all’Adnkronos – Ormai posto solo le foto dei cani. E finire dentro questa cosa mi ha dato la misura del meccanismo irrefrenabile che si attiva in questi casi”. Subito eletto “eroe nazionale” dal web, ha rivelato che “Lì per lì non ho capito, poi l’ho vista e quel ‘Thank you’ adorante lo ripeterei mille volte ancora”.

Cate Blanchett è una delle star più attese della Mostra del Cinema di Venezia, dove concorre il film ‘Tar’ che la vede nel ruolo di protagonista mentre indossa i panni di un’immaginaria direttrice d’orchestra ‘molestatrice’. Ieri, l’attrice aveva rilasciato un’intervista a Carzaniga e poi si era voltata per salutare il pubblico che l’attendeva dietro le transenne. L’urto, con il conseguente sguardo adorante del giornalista, è avvenuto mentre l’attrice si stava recando proprio alla proiezione del film.













