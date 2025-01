Sondare la vita privata dei volti noti è una pratica consolidata per gli utenti del web e in modo particolare per i fan del Grande Fratello 2024. Sia per i protagonisti consolidati che per i nuovi ingressi c’è sempre chi è a caccia di curiosità e aneddoti legati al mondo del gossip. Per buona pace dei più affini al mondo a tinte rosa, poco c’è da raccontare in riferimento a Mattia Fumagalli, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. La domanda che va per la maggiore è ovviamente: ‘Ha un fidanzato?’, ma l’interrogativo rischia di restare insoluto almeno fino alla puntata di questa sera o magari per ancora qualche settimana.

C’è un fidanzato nel cuore di Mattia Fumagalli, nuovo concorrente del Grande Fratello 2024? Attualmente – come racconta Novella 2000 – non è chiaro se il maestro di sci sia impegnato oppure single, sappiamo però che in passato cercava ardentemente l’amore data la sua partecipazione del 2016 a Il Contadino cerca Moglie. In quell’occasione lo abbiamo visto nei panni di ‘corteggiatore’ del protagonista, Sebastian.

Mattia Fumagalli nuovo concorrente del Grande Fratello 2024: nessuna traccia di un fidanzato ‘dopo’ Sebastian

Purtroppo, la liaison tra Mattia Fumagalli e Sebastian – protagonista a Il Contadino cerca Moglie nel 2016 – non ha avuto un buon esito e ad oggi dunque non si vi è traccia di ulteriori curiosità sul conto del nuovo concorrente del Grande Fratello 2024. In attesa di capire se nella sua vita c’è attualmente un fidanzato, certamente l’esperienza nella casa darà modo di aprirsi al racconto e chissà, magari alla nascita di un nuovo amore proprio nella Casa più spiata d’Italia offrendo così nuovo materiale ai fan più romantici del reality.

Nel frattempo, pur essendo molto attivo sulle piattaforme social, anche dal web non sembrano spuntare particolari indizi sul possibile o presunto fidanzato di Mattia Fumagalli – nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 – oppure su una liaison del passato.