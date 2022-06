Maurizio Crippa diffamò Salvini/ Lo definì “Virus cancerogeno”: multa da 10mila euro

Un tweet, una denuncia e ora un risarcimento. Maurizio Crippa dovrà pagare una multa di 600 euro e un risarcimento di 10 mila euro da versare a Matteo Salvini. Il vicedirettore de Il Foglio, imputato per diffamazione nei confronti del leader della Lega, è stato condannato dal Tribunale di Milano a risarcire il politico. Il tutto riguarda un botta e risposta su Twitter che risale al 9 marzo del 2020.

RIFORMA PENSIONI 2022/ De Poli (Udc): altro che Rdc, interveniamo sulle minime

Inizio lockdown, Covid-19 che spaventava l’Italia. Il politico aveva commentato le rivolte in moltissime carceri italiane, con i detenuti che chiedevano di uscire per paura del nuovo virus arrivato dalla Cina. “Occorre il pugno di ferro subito, chiusure di tutte le celle, sospensione di uscite e passeggiate e chi sbaglia paga il doppio” aveva dichiarato Salvini. Il giornalista che aveva replicato attraverso i social network, scrivendo in un tweet: “Questo irresponsabile delinquente, indegno di uno stato di diritto, va isolato come un virus cancerogeno”.

RIFORMA GIUSTIZIA/ "Si poteva fare di più sulla separazione delle carriere"

La motivazione del PM

Alessandro Oteri, pm, ha chiesto di condannare Maurizio Crippa ad una multa e un risarcimento. Claudia Eccher, legale di Salvini, nella memoria legale spiegava che nelle parole usate dal giornalista “non vi è” né un intento di critica politica, né “siamo di fronte a una risposta ad una provocazione”. Motivazioni condivise dal pm che ha aggiunto: “Si è voluto semplicemente denigrare una persona”.

La difesa, con l’avvocato Francesco Sacco, ha spiegato che “Si è trattato di una risposta a quelle frasi provocatorie. È stata una critica, seppure fatta con un linguaggio molto forte”. Il legale del giornalista ha chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste, o in subordine per la tenuità del fatto”. Dopo il fatto, Salvini aveva giustificato così la decisione di querelare il giornalista: “Io non sono solito querelare, se non in casi che ritengono particolarmente gravi. Questo è uno di quelli. I toni mi sono sembrati assolutamente eccessivi e fuori luogo e decisi di querelare”.

Matteo Salvini/ Video: "Detassare straordinari e premi di produzione. Lo spread..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA