MAURIZIO FERRINI, 70 ANNI/ “Il mio sogno è fare un film con la Coriandoli e altri miei personaggi mai visti”

Maurizio Ferrini, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, racconta com’è aver tagliato il traguardo dei 70 anni e quali sono oggi i suoi sogni. Facendo riferimento alla famosa cassetta inviata a Renzo Arbore, attraverso la quale è iniziata la sua carriera, Ferrini racconta: “In quella cassetta ci sono dei personaggi che io poi non ho mai fatto in TV. Ecco, il mio sogno sarebbe fare un film con la signora Coriandoli e tutti quei personaggi”.

A proposito del suo personaggio più celebre, in un’intervista a TvBlog, Maurizio Ferrini ha rivelato: “La signora Coriandoli era una casalinga romagnola che riassumeva una serie di persone conosciute nella mia vita. Venne fuori nel pieno del cazzeggio con Gianni Boncompagni durante Domenica In, ma l’idea fu mia. Gianni partorì il nome.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maurizio Ferrini ha compiuto 70 anni: la carriera

Maurizio Ferrini sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 13 aprile, di “Oggi è un altro” in diretta su Rai 1 dalle 14.05. L’attore racconterà la sua carriera tra alti e bassi e concluderà la sua intervista nello spazio dello “specchio”. Ieri, 12 aprile, Ferrini ha compiuto 70 anni: “Iniziai a fare l’attore a 27 anni, nel 1980, dopo il servizio militare che svolsi come carrista tra Lecce e il Friuli. Cominciai con l’Arci, l’associazione culturale del Partito Comunista che mi ficcò dentro a varie Feste dell’Unità. Devo tutto a quell’esperienza”, ha detto intervistato da TvBlog.

Nel 1985 approda a Quelli della notte di Renzo Arbore: “Mandai una videocassetta a Nicoletta Braschi, da poco fidanzatasi con Roberto Benigni, suo amico. Ad una festa gliela infilò nella tasca del cappotto. Arbore mi chiamò dopo un anno e mezzo”. Il successo con Quelli della notte gli cambiò la vita.

Maurizio Ferrini: gli anni della crisi

Tra i suoi più grandi rimpianti aver rifiutato un ruolo nel film “Troppo forte”: “Dissi no a Verdone, ormai lo sanno tutti. Sergio Leone mi voleva al posto di Sordi, nella parte dell’avvocato. Rifiutai perché ero stupido. Non per altezzosità, ma per una incapacità di valutazione. Venivo dal boom di Quelli della notte, il successo ti sconvolge la vita”, ha detto a Tv Blog. Dopo il grande successo Maurizio Ferrini ha passato momenti di grandi difficoltà: “Non lavoravo, per guadagnare facevo persino gli oroscopi. Ho vissuto un momento veramente difficile”, ha raccontato a La Repubblica. I soldi guadagnati li ha spesi “in viaggi e libri… non mi pento però ho speso molto di più di quanto avessi. Poi ho avuto la depressione”. Da circa un anno Ferrini è tornato sulle rete Rai grazie al personaggio di Emma Coriandoli, ospite fisso al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio e nel cast dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato nei panni del Porcellino.

