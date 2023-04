Maurizio Ferrini: “Avuta grave balbuzie fino ai 27 anni”/ “L’addio alla TV? Ho vissuto la depressione”

Maurizio Ferrini a Oggi è un altro giorno: “Dopo l’allontanamento alla TV sono stato depresso”

Rivelazioni inedite quelle fatte Maurizio Ferrini nel salotto di Oggi è un altro giorno. L’attore, alter ego della Signora Coriandoli, ha ricordato il lungo periodo di lontananza dal piccolo schermo, raccontandone cause ed effetti.

“Ho avuto una crisi marcia, un rifiuto di questo mondo, perché molti dei progetti che proponevo, soprattutto film, non venivano accettati.” ha spiegato Ferrini a Serena Bortone. E ancora: “Mi offrivano sempre cose che non mi corrispondevano, quindi io, focoso romagnolo, me ne sono tornato in Romagna senza fare piani, molto viscerale, e non nego che ero anche depresso! Il periodo è durato tanto, anche perché scendere è un attimo, risalire è difficile.”

Maurizio Ferrini: "Ho balbettato dai 14 ai 27 anni"

A questo periodo di grande difficoltà, è seguito per Maurizio Ferrini uno di rinascita, durante il quale l’attore si è reinventato. “Il successo mi ha sradicato da tutto, era una lotta rimaner normale, – ha rivelato su Rai1 – era come vivere in uno studio e non riuscivo a creare dentro perché vedevo le cose dentro di me ma non riuscivo a tirare fuori. Quando iniziano le difficoltà economiche si apre la creatività, inizio a creare.”

Facendo un ulteriore passo indietro, Ferrini ha inoltre rivelato una cosa mai detta prima d’ora pubblicamente: “Io balbettavo: dai 14 ai 27 anni senza spiaccicar parola. La mia balbuzie era molto seria.” Proprio il periodo difficile affrontato, lo ha aiutato a superare questo grande ostacolo: “Lo sforzo per superare questo disagio mi ha fatto capire che mi devono girar le scatole per superare le cose.” ha concluso.

