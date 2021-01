Maurizio Lupi candidato sindaco Centrodestra a Milano?/ “Non mi risulta, ma…”

La corsa verso le elezioni amministrative di Milano sta per iniziare e il Centrodestra è al lavoro per individuare il candidato ideale. Nelle ultime ore si è parlato molto di Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia: già consigliere e assessore a Palazzo Marino nelle giunte di Cdx, quello dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sarebbe uno dei profili più stimati dai leader della coalizione secondo i ben informati. Ma il diretto interessato ha già preso posizione…

Intervenuto ai microfoni di Stasera Italia per analizzare la crisi di Governo in corso, Lupi ha precisato: «Non mi risulta che ci sia qualche fondamento, anche se ognuno di noi è appassionato alla propria città. Adesso stiamo lavorando tutti insieme con la coalizione di Centrodestra, da Berlusconi a Salvini, a cercare di trovare il miglior candidato che possa offrire un’alternativa vera a Sala. Non credo di essere io, ma stiamo lavorando per trovarlo».

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MILANO, IPOTESI LUPI PER IL CENTRODESTRA

Leader della “quarta gamba” del Centrodestra, l’area più centrista della coalizione, Maurizio Lupi è sicuramente il più conosciuto dal punto di vista politico tra i papabili candidati ed anche per questo motivo potrebbe essere lui il rivale di Beppe Sala. Ma, come dicevamo, sono diversi i nomi accostati alla candidatura a sindaco di Milano. Roberto Rasia dal Polo, noto manager, è gradito a tutti i partiti di Cdx ma le valutazioni sono ancora in corso, basti pensare che, secondo Milano Today, Berlusconi avrebbe contattato direttamente Ernesto Pellegrini per approfondire la conoscenza della sua figura. Altri nomi circolati negli ultimi tempi sono quelli dell’avvocato Luigi Santa Maria, del manager Simone Crolla e di Paolo Veronesi, presidente dell’omonima Fondazione. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane…



