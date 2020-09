Maurizio Sorge choc: “Gregoraci ha tradito Briatore”/ “Quando erano sposati lei…”

Maurizio Sorge lancia incredibili scoop a Pomeriggio 5 su Elisabetta Gregoraci. Il noto paparazzo, dopo averla accusata di dire bugie in una diretta su Instagram, ne lancia di nuove in diretta da Barbara D’Urso. Iniza per metafore: “La fiaba che ci sta raccontando la signora Gregoraci è quella di Cappuccetto Rosso, però poi arriva il lupo e mangia tutto. Quindi a volte le fiabe è meglio non raccontarle!” Poi entra nello specifico: “Al di là che sia una mamma stupenda, io sono testimone oculare, non è che me l’hanno raccontato. […] Io non mi bevo quello che ha raccontato su Briatore al Grande Fratello Vip.” ammette. Ed è proprio a questo punto che fa una dichiarazione inaspettata: la Gregoraci avrebbe tradito Flavio Briatore quando i due erano ancora sposati e ne avrebbe anche tutte le prove.

Elisabetta Gregoraci ha tradito Briatore? Le parole di Sorge e Signoretti

“Una persona mi ha contattato e mi ha fatto la cronaca del 2014 che lei ha iniziato una storia d’amore con un certo Francesco ed era sposata con Briatore.” racconta ancora Maurizio Sorge a Pomeriggio 5. E spiega: “Io ho queste carte, chi mi vuole denunciare io gliele faccio vedere. – e specifica – Ha conosciuto questo Francesco da una foto e ha detto di volerlo conoscere. Hanno fatto una cena con tre coppie a Montecarlo e da lì è nata la loro storia.” Alle dichiarazioni di Sorge si aggiungono quelle del direttore Riccardo Signoretti che annuncia, nel prossimo numero del settimanale Nuovo, una testimonianza shock contro la Gregoraci che avrebbe sposato Briatore “Non perché innamorata ma perché era Biatore”.



