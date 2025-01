Stella è la moglie di Maurizio Vandelli: lo speciale legame del cantante

Tra gli ospiti di Domenica In di oggi domenica 19 gennaio 2025 troveremo anche Maurizio Vandelli, frontman degli Equipe 84 capace di costruirsi una carriera sicuramente degna di nota. Della sua vita privata invece il cantante non ha mai voluto parlare troppo, anche se sappiamo che l’artista è sposato con Stella, con la quale manda avanti un matrimonio di lunga data. Una grande storia d’amore, coronata nel 1998 dalla nascita del figlio unico della coppia, Andrea, anche se pure riguardo al ragazzo le informazioni sono piuttosto scarne.

Riguardo alla sua carriera, Maurizio Vandelli ha invece raccontato come arrivare a certi traguardi lo abbia certamente diversificato: “Il successo ti cambia sempre, può avere due effetti, o ti rende più saggio e quindi impari qualcosa che non hai mai imparato in vita tua, oppure ti rende più str***o” le parole del cantante nativo di Modena nel 1944.

Maurizio Vandelli e la vita lontano dagli affetti

Nel corso della sua vita, il cantante non ha mai smesso di esibirsi, affacciandosi anche alle nuove generazioni, che seppur abbiano gusti musicali diversi, non hanno mai disdegnato il cantante modenese, che continua comunque a riempire i suoi spettacoli con quella fetta di pubblico che lo ha sempre accompagnato nel corso della vita. E ancora oggi Maurizio Vandelli continua a vivere lontano da casa per questioni di lavoro, allontanandosi dalla moglie Stella e dal figlio Andrea:

“La mia vita è 3400 chilometri in una settimana. Caorle, Cosenza, Mantova, un giorno dopo l’altro. Un giro d’Italia senza fine. Prima di salire sul palco mi sento un leone in gabbia” ha detto in una intervista concessa tra le colonne di BresciaOggi. Oggi Maurizio Vandelli farà capolinea nel salotto di Mara Venier a Domenica In e chissà che l’occasione non sia quella giusta per tornare a spalancare una finestra anche sulla sua vita privata.

