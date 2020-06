Mauro Corona geloso di Bianca Berlinguer?/ Video Striscia, “scenata” contro Mieli

Pubblicità

Anche il Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, accende i riflettori sulla “soap” che vede protagonisti Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca e il suo ospite fisso (in collegamento), Mauro Corona. Il programma condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker si è inventato una fantasiosa scenata di gelosia da parte di Corona adoperando un montaggio ad hoc e rendendo quasi credibile l’intera storia proposta. Su segnalazione di alcuni spettatori, è così andato in scena un surreale servizio in cui si fa luce sulla presunta gelosia di Mauro Corona nei confronti di Bianca Berlinguer. A scatenare le fantasiose ire dello scrittore sarebbe stato il comportamento di Paolo Mieli, ospite in studio, il quale, come evidenzia il servizio di Striscia, avrebbe riservato alla conduttrice “morbose attenzioni” nel corso della puntata del programma, in particolare aguzzando lo sguardo sull’accavallamento di gambe della giornalista e mandando “in pappa il cervello” alla stessa Berlinguer. La dimostrazione di questa parentesi di presunto imbarazzo da parte della conduttrice del programma Rai sarebbe il modo in cui la stessa si sarebbe rivolta al professor Remuzzi, in collegamento, chiamandolo “professor Zangrillo”.

MAURO CORONA GELOSO DI BIANCA BERLINGUER? SURREALE SERVIZIO DI STRISCIA

Striscia la Notizia resta la trasmissione regina dei montaggi ed anche questa volta ha realizzato un fantasioso servizio che i meno attenti potrebbero scambiare per reale, mettendo in scena Mauro Corona e la sua presunta gelosia folle nei confronti di Bianca Berlinguer. Nella satirica ricostruzione del Tg di Antonio Ricci, Corona se la prenderebbe proprio con Paolo Mieli “reo” di aver riservato delle “sbirciatine” eccessive nei confronti della conduttrice: “Un gesto orribile, un gesto tremendo, una cosa infame che io posso imputare solo all’estrema ignoranza. Quel bast*** lì, quel figlio di buona donna, quella mer***, me la lascino mezz’ora qui nella tana con me. Mi lasci dire gli epiteti che si merita”. Così lo scrittore avrebbe, nel surreale servizio montato ad hoc le affermazioni dello scrittore che nella realtà però sarebbero state riferite al poliziotto bianco che ha ucciso George Floyd lo scorso 25 maggio. Clicca qui per rivedere il video.



