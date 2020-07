Mauro Corona: “Per entrare in politica servirebbe un esame”/ “Come per la patente”

Nel corso della puntata di #Cartabianca andata in onda su Rai 3 nella serata di ieri, martedì 14 luglio 2020, come di consueto in collegamento video è intervenuto Mauro Corona. Nel suo tradizionale confronto a distanza con la conduttrice Bianca Berlinguer, da lui ribattezzata “bianchina”, Corona ha inteso esprimere il suo punto di vista circa le attuali modalità d’accesso al mondo politico, che non lo soddisfano affatto. Anzi: lo scrittore, alpinista e scultore di Baselga di Piné ha reso nota al pubblico televisivo una sua personale idea circa l’eventuale revisione del percorso d’ingresso nell’universo della cosa pubblica. “Proporrei un esame a chi vuole entrare in politica. D’altra parte uno che non beve, non fuma, non fornica, va in chiesa alla domenica non significa che abbia idee. Abbiamo fatto delle figure in questi anni con i nostri politici… Neanche l’italiano sanno!”. Quindi, Mauro Corona si è lanciato in esempi più concreti, mentre ad ascoltarlo in collegamento c’era il noto virologo Alberto Zangrillo (a cui poco dopo si sarebbe aggiunto anche Fabrizio Pregliasco): “Sulla sanità, innanzitutto, si metta un medico capace, anche due o tre. Ci sono stati ministri della Sanità che non erano medici, ma un ministro può fare scelte precise solo se può fare l’argomento. Io metterei Zangrillo! E poi, in tutta franchezza hanno messo come ministro dell’Economia uno che di economia non sa nulla…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA