Mauro Marin ricoverato in psichiatria/ “Forte depressione. Si è tagliato un dito”

Continuano i problemi per Mauro Marin. Il vincitore del Grande Fratello 10, che spesso abbiamo ritrovato al centro del gossip per i problemi con la sua ormai ex fidanzata e suo figlio, torna protagonista a causa di un’altra brutta vicenda. Marin è stato infatti ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebelluna lo scorso venerdì, come fa sapere il portale tribuna di Treviso. La notizia viene riportata da una preoccupata Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove parla di “situazione molto controversa” e aggiunge “Si è anche tagliato un dito”. Il servizio della d’Urso spiega poi nei dettagli la situazione “È stato ricoverato per una settimana. Mauro ha deciso di curarsi per una forte depressione di cui soffre da anni.” Una situazione che sarebbe stata aggravata da alcune complesse vicende.

Mauro Marin, incidente domestico prima del ricovero

Una su tutte è il difficile rapporto che Mauro Marin vive con la sua ex compagna, nonché madre di suo figlio, Jessica. Un’udienza avrebbe infatti rimandato l’incontro con suo figlio, che non vive con lui ma proprio con l’ex, e questo avrebbe aggravato la situazione psicofisica di Mauro. “La decisione di curarsi è arrivata anche dopo un incidente domestico” continua il servizio di Pomeriggio 5, che avrebbe appunto portato al taglio del dito. Mauro, una settimana dopo il ricovero, avrebbe nuovamente chiesto aiuto ai medici per un supporto psicologico. «Grazie ai medici, chi ha problemi come me non si vergogni a farsi visitare», ha poi scritto Marin.

