Mauro Romano, scomparso 42 anni fa/ Telefonata anonima: “Corpo in un pozzo”

Taviano, provincia di Lecce: svolta nelle indagini per la scomparsa di Mauro Romano, bimbo svanito nel nulla 42 anni fa. I genitori non hanno mai smesso di lottare per scoprire la verità sulla fine del figlio e ci sono importanti novità sul caso: come riporta Storie Italiane, è arrivata negli scorsi giorni una telefonata anonima ai carabinieri con indicazioni sul luogo dove potrebbe trovarsi il corpo del piccolo, scomparso il 21 giugno 1977. E’ stato segnalato un pozzo da tempo inutilizzato e che ricade in un terreno privato: sul posto sono sopraggiunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e ci potrebbero essere presto aggiornamenti sul caso. Mamma Bianca, accompagnata dall’avvocato La Scala, ha spiegato: «Sono stati controllati tanti pozzi, ma non so quali: non hanno trovato mai niente». «Vorrei che le autorità vadano a fondo, in un modo o nell’altro lo troveranno: nutro grande stima per le autorità», ha aggiunto la donna tra le lacrime, sottolineando che in tal caso sarebbero risicate le speranze di ritrovare il figlio vivo.

MAURO ROMANO, SVOLTA NELLE INDAGINI

«Di quel pozzo non ho mai sentito parlare», ha spiegato la madre di Mauro Romano ai microfoni di Storie Italiane. L’avvocato La Scala ha spiegato: «La svolta c’è stata, l’esperienza mi insegna che non si fa un sopralluogo di queste dimensioni, con carabinieri e vigili del fuoco, sulla base di una generica segnalazione. C’è qualcosa di più e questo ci fa ben sperare». E la pista della pedofilia è quella più battuta: «Perché c’entra la pedofilia? Questa estate abbiamo appreso che è indagata per pedofilia la stessa persona che 35 anni fa è stata condannata per tentata estorsione ai danni di Bianca, ovvero colui che faceva le telefonate a Bianca cercando di estorcere denaro in cambio di informazioni sul piccolo Mauro. Questa persona fu arrestata e confessò di essere centralinista. Ma al momento di confessare, ha affermato di essere estraneo all’omicidio, che era soltanto uno sciacallo. Noi non abbiamo nulla per poter accusare, ma sembra una combinazione molto strana, una serie di coincidenze che hanno portato a questa improvvisa ispezione».

